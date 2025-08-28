Yacine Diallo : « Nous n’accepterons pas de propos incitant à la violence »

La Haute Autorité de la Communication (HAC), dirigée par Boubacar Yacine Diallo, a rencontré ce mercredi 27 août les représentants des partis politiques, des plateformes de la société civile reconnues par l’État ainsi que des mouvements de soutien. L’objectif de cette rencontre était d’échanger autour du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain et de rappeler les principes qui encadrent la campagne référendaire.

À l’issue de la rencontre, qui visait à garantir un traitement équitable de toutes les sensibilités dans les médias, notamment ceux du service public, le président de la HAC s’est dit satisfait de la mobilisation et de la qualité des échanges.

« J’ai été frappé par la qualité et la diversité de la représentation. Nous avons beaucoup appris en tant qu’instance de régulation. Il y a eu beaucoup de préoccupations soulevées à l’attention de la Haute Autorité de la Communication. Cela nous permet de prendre des décisions avisées. Nous leur avons rappelé leur droit à un accès équitable aux médias de service public pour toutes les tendances, ainsi que leurs droits vis-à-vis des médias privés. Nous avons attiré leur attention sur les interdits. Ils doivent y faire attention, tout en jouissant pleinement de leur liberté et en défendant la tendance de leur choix », a déclaré Boubacar Yacine Diallo.

Il a également insisté sur le respect du cadre légal.

« C’est une campagne référendaire, ce n’est pas une élection présidentielle ou législative. On ne parle pas de personnes, mais du contenu de la Constitution. (…) On ne s’attaque pas aux institutions. Nous allons veiller au maintien de l’ordre public et à la sécurité nationale. Nous n’accepterons pas de propos incitant à la violence ou à la xénophobie. Par contre, l’expression sera libre et directe sur tout ce qui est prévu », a précisé Boubacar Yacine Diallo, avant de souligner qu’une commission de contrôle a été mise en place pour veiller au respect de la loi.

Pour garantir ce cadre, une commission de contrôle a été mise en place.

« Pour ce qui concerne la radio-télévision, nous avons une commission de contrôle. Les journaux de campagne vont être préalablement vus et entendus par notre commission avant diffusion. Donc à ce niveau, il n’y a aucun risque. Il peut arriver que cette commission exerce des censures. Et quand c’est le cas, nous notifions le lendemain à la structure concernée. Nous précisons les passages censurés et expliquons les motifs de la censure. Si la structure n’est pas satisfaite, elle peut saisir la Cour suprême. C’est ce que la loi prévoit. Et la Cour statue rapidement, soit en confirmant notre décision, soit en l’infirmant. Dans ce cas, l’élément incriminé est diffusé », a-t-il indiqué.

En conclusion, Boubacar Yacine Diallo a salué la qualité des interventions et des propositions faites par les participants.

« Cela nous a rassurés. Plusieurs des recommandations formulées seront prises en compte », a-t-il assuré.

Aminata Camara