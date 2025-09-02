N’Zérékoré en liesse : Dr Bernard Goumou appelle à l’unité et à la réconciliation

L’ancien Premier ministre de la transition, Dr Bernard Goumou, a effectué une visite remarquée ce lundi 1er septembre 2025 à N’Zérékoré. Accueilli en grande pompe à l’aérodrome puis à la place des Martyrs, il s’est adressé à une foule en liesse, livrant un message fort : pardon et réconciliation.

« Chers parents, aujourd’hui je reviens vers vous, non pas en tant que Premier ministre, mais en tant que fils du terroir », a-t-il lancé en ouverture.

Devant la population, Dr Goumou a présenté des excuses au nom de la transition et de ses acteurs : « Au nom de mes frères qui m’ont précédé, au nom de ceux qui sont aujourd’hui aux affaires, au nom du Président Doumbouya, je demande pardon. Pardon pour tout le mal que nous avons pu faire, parfois par ignorance, parfois par maladresse. Pardonnez-nous et continuez à nous donner vos conseils, vos bénédictions et votre sagesse ».

Un message rare dans le paysage politique guinéen, qui a suscité l’attention et l’émotion de ses partisans.

L’ex-Premier ministre a également exhorté les habitants de la région forestière à parler d’une seule voix autour de valeurs communes : paix, stabilité, réconciliation et unité nationale.

Il a mis en garde contre les replis ethniques et claniques, invitant à bâtir une région forte, respectée et influente dans la Guinée nouvelle.

« J’invite chaque fils et chaque fille de la forêt à réserver le même accueil, avec la même chaleur et la même dignité, à tous les responsables qui viendront ici », a-t-il insisté.

Accompagné de son épouse et de l’ancienne ministre du Commerce, Dame Louopou Lama, Bernard Goumou a été accueilli par une marée humaine à la place des Martyrs, témoignant de l’attachement et de la ferveur de la population locale.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré