Accueil » Congrès : la Cour suprême déboute l’UFDG
Congrès : la Cour suprême déboute l’UFDG

Par LEDJELY.COM

La Cour suprême a tranché ce jeudi 4 septembre 2025, mettant un terme au bras de fer juridique opposant l’UFDG aux autorités guinéennes. La plus haute juridiction du pays a rejeté la demande du parti de l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo visant à annuler la lettre du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, qui avait annulé le congrès de l’UFDG prévu le 6 juillet dernier.

Dans son arrêt, la Cour suprême a jugé le recours « irrecevable », invoquant une violation de l’article 32 de la Charte des partis politiques. Une décision qui conforte la position de l’État face à ce que l’UFDG considérait comme une « entrave à la liberté d’association ».

Ce rejet marque un nouveau coup dur pour le principal parti d’opposition, dont le congrès reste suspendu.

Quelle sera désormais la posture du parti vis-à-vis de cette décision ?

