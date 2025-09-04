Élim. Coupe du Monde 2026 : Somalie-Guinée, un match à ne pas rater pour le Syli

Vendredi, à Kampala, le Syli de Guinée version Paulo Duarté se mesure à la Somalie pour le compte de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde USA, Mexique, Canada 2026. Un match crucial pour les Guinéens, derniers du groupe et en quête de points pour rester dans la course.

Pour analyser cette rencontre, nous avons tendu notre micro à des spécialistes.

« Guinée face à la Somalie, c’est un match hyper important pour la survie du Syli. Nous sommes à la queue du groupe et il faudra impérativement gagner les matchs qui restent, sinon la qualification s’éloigne. Aujourd’hui, nous avons peut-être l’occasion de devenir deuxième et de disputer les playoffs, mais il faut se donner les moyens », explique Thierno Saidou Diakité.

Malgré des absences de taille, notre interlocuteur reste optimiste.

« L’adversaire est prenable. L’entraîneur l’a dit : il faut être motivé et mouiller le maillot, pour le peuple, pour lui-même et pour les joueurs », souligne-t-il.

Pour ce journaliste sportif, la Guinée doit éviter de sous-estimer ses adversaires.

« Il faut arrêter les calculs et prendre match par match. Il faut engranger le maximum de points, même si on n’atteint pas la Coupe du Monde. Au moins, on aura tout tenté et on se sera donné toutes les chances », a-t-il affirmé.

Sekou Koutoubou Kaba met lui aussi en garde : un faux pas contre la Somalie compliquerait la suite.

« Pour Paulo Duarté, la meilleure façon d’être serein, c’est de gagner ce match et de travailler tranquillement ensuite. S’il se loupe, la pression sera énorme. Et le Syli, avec trois matchs sans victoire, ne peut pas se permettre une nouvelle défaite », a-t-il indiqué.

Le Syli de Guinée a rendez-vous ce vendredi 5 septembre 2025, au stade Nelson Mandela de Kampala. Une victoire est impérative.

Lonceny Camara