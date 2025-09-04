Le Haut Conseil des maliens du Gabon mobilise la diaspora pour célébrer l’indépendance de leur pays

À l’approche du 22 septembre, la communauté malienne du Gabon, tout comme celles établies sur d’autres continents, se prépare à commémorer le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Mali. L’événement, prévu à Libreville du 21 au 22 septembre, sera marqué par une série de festivités organisées à l’ambassade située à Batterie IV.

Symbole fondateur de l’histoire contemporaine du pays, le 22 septembre 1960 demeure une date charnière : celle de l’accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale, après la dissolution de la Fédération du Mali avec le Sénégal.

Au Gabon, où réside une importante communauté malienne, cette commémoration ne se veut pas seulement festive. Elle sera aussi l’occasion de mettre en avant la diversité culturelle et la richesse patrimoniale des différentes régions du Mali, à travers expositions, musiques, danses et gastronomie. Les organisateurs insistent sur la volonté de donner « un cachet particulier » à cette édition 2025, qui s’inscrit dans un contexte où la diaspora joue un rôle de plus en plus central dans le rayonnement et le développement du pays.

Pour de nombreux Maliens établis à l’étranger, cette célébration est aussi un moment de cohésion et de mémoire collective. Elle rappelle, au-delà des frontières, l’attachement à une identité nationale forgée dans l’histoire et constamment réaffirmée face aux défis politiques, économiques et sécuritaires que traverse le Mali.

Amadou Makissa Diallo