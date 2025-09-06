ledjely
Accueil » Armée : plusieurs militaires radiés pour « inconduite », dont un sous-lieutenant du GFS
Actualités

Armée : plusieurs militaires radiés pour « inconduite », dont un sous-lieutenant du GFS

Par LEDJELY.COM

Dans un décret lu dans la soirée de ce samedi 6 septembre à la télévision nationale, le Général Mamadi Doumbouya, a procédé à la radiation d’un élément des Forces Spéciales (FS) des Forces armées guinéennes pour « inconduite ».

Il s’agit du sous-lieutenant, Aboubacar Touré, matricule : 33093 G, du Groupement des Forces spéciales.

Dans le même ordre d’idée, le ministre de la Défense nationale a, dans un arrêté procédé à la radiation de 18 autres éléments de la même unité de l’armée guinéenne pour « inconduite ».

Ci-dessous la liste

1-Amara Zo Sylla Grade : ACH

2-Luck Zo Bala Béavogui SGT

3-Ibrahima Bigné Condé SGT

4-Ibrahilma Kébé CCH

5-Ibrahima Kalil Camara CCH

6-Sékou Baldé CCH

7-Ahmled Cheik Mara CCH

8-Mamadou Saliou Barry CCH

9-Ansoumane Kaba CAL

10-Moussa Mariam Camara 2e CL

11-Naby Camara 2e CL

12-Aboubacar Konaté 2e CL

13-Mohamed Soumah 2e CL

14-Abdourahmane Oularé 2e CL

15-Fodé Bangaly Sampoura 2e CL

16-Daouda Bangoura 2e CL

17-Ibrahima Kalil Touré 2e CL

18- Mara 2E CL

Balla Yombouno

