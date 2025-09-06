Armée : plusieurs militaires radiés pour « inconduite », dont un sous-lieutenant du GFS

Dans un décret lu dans la soirée de ce samedi 6 septembre à la télévision nationale, le Général Mamadi Doumbouya, a procédé à la radiation d’un élément des Forces Spéciales (FS) des Forces armées guinéennes pour « inconduite ».
Il s’agit du sous-lieutenant, Aboubacar Touré, matricule : 33093 G, du Groupement des Forces spéciales.
Dans le même ordre d’idée, le ministre de la Défense nationale a, dans un arrêté procédé à la radiation de 18 autres éléments de la même unité de l’armée guinéenne pour « inconduite ».
Ci-dessous la liste
1-Amara Zo Sylla Grade : ACH
2-Luck Zo Bala Béavogui SGT
3-Ibrahima Bigné Condé SGT
4-Ibrahilma Kébé CCH
5-Ibrahima Kalil Camara CCH
6-Sékou Baldé CCH
7-Ahmled Cheik Mara CCH
8-Mamadou Saliou Barry CCH
9-Ansoumane Kaba CAL
10-Moussa Mariam Camara 2e CL
11-Naby Camara 2e CL
12-Aboubacar Konaté 2e CL
13-Mohamed Soumah 2e CL
14-Abdourahmane Oularé 2e CL
15-Fodé Bangaly Sampoura 2e CL
16-Daouda Bangoura 2e CL
17-Ibrahima Kalil Touré 2e CL
18- Mara 2E CL
