Incendie à Sonfonia : environ 200 millions GNF partis en fumée

Un incendie d’origine électrique s’est déclaré dans la nuit de ce lundi 18 mai 2026 à Sonfonia, dans la haute banlieue de Conakry. Le sinistre a ravagé trois boutiques et une concession familiale, causant des pertes estimées à plus de 200 millions de francs guinéens.

Selon les témoignages des victimes, le feu s’est déclenché aux environs de 2 heures du matin, provoquant d’importants dégâts matériels et une vive panique dans le quartier.

Mamadou Chérif Diallo, l’une des victimes, affirme avoir tout perdu dans l’incendie : « C’est à 2 heures qu’on m’a appelé pour m’informer de ce drame. Trois boutiques ont été gravement touchées. Deux appartiennent à mes voisins. La maison du propriétaire aussi a pris feu. D’ailleurs, je ne sais pas d’où vient le feu ».

De son côté, Ousmane Traoré revient sur le déroulement des faits et les premières alertes : « Dans la nuit du dimanche à lundi, vers 1 heure du matin, un passant nous a réveillés pour nous informer qu’il y avait le feu dans une boutique au bord de la route. Immédiatement, nous avons alerté ma sœur, qui m’a à son tour réveillé. Je suis venu en courant pour constater les faits. Mais j’ai trouvé que l’incendie avait déjà pris une grande ampleur sur le bâtiment. J’ai alors sollicité les sapeurs-pompiers, qui sont aussitôt intervenus ».

Il ajoute : « Le départ du feu s’est produit dans la boutique de M. Chérif, la quatrième boutique. Nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé, mais il s’agirait d’un court-circuit. Comme vous pouvez le constater, le matériel est éparpillé un peu partout et le bâtiment est complètement détruit. Deux chambres ont été entièrement brûlées. Même une aiguille n’a pu être sauvée. Je ne peux pas évaluer les dégâts, c’est énorme. Le salon était entièrement équipé et presque tout est parti en fumée ».

Une autre victime, Mamadou Billo Diallo, estime ses pertes à environ 200 millions de francs guinéens dans sa boutique d’alimentation générale.

Balla Yombouno