Guineematin : suspension du site et interdiction de la web TV (HAC)

Par LEDJELY.COM

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé la suspension du site d’informations Guineematin.com jusqu’à nouvel ordre. L’institution reproche au média le non-respect des principes d’impartialité, d’égalité, de neutralité et d’équilibre de l’information en cette période de campagne référendaire, ainsi qu’une violation de la réglementation en vigueur.

Dans la même décision, la HAC a également interdit d’émettre la web TV Guineematin TV, qu’elle juge illégale et non conforme aux normes établies.

Ci-dessous, la décision de la HAC : 

