Référendum et service public : Bah Oury sonne la fin de la récréation 

À quelques jours du référendum du 21 septembre 2025, la Guinée se prépare à vivre un moment citoyen intense. Entre les rues animées par la campagne et les bureaux administratifs qui doivent rester opérationnels, le gouvernement rappelle que l’engagement civique ne doit pas se faire au détriment du service public.

Dans un communiqué lu à la télévision ce jeudi, le gouvernement a rappelé que, malgré l’engagement de certains agents dans les activités liées à la campagne, le principe de continuité du service public demeure impératif. Toutes les structures administratives, qu’il s’agisse des administrations centrales, des services déconcentrés, des établissements publics, des régies ou des guichets accueillant le public, doivent rester pleinement opérationnelles.

Ainsi, à compter du lundi 15 septembre 2025 à 8 heures, l’ensemble des services est tenu d’assurer la continuité des prestations pour les usagers. Le personnel non strictement requis pour la campagne référendaire est invité à regagner immédiatement son poste d’affectation.

Le gouvernement a réaffirmé sa confiance dans le professionnalisme des agents publics et dans le sens du devoir de chacun. Il a également exhorté les responsables à veiller au respect des directives, garantissant ainsi un service public efficace et au service du citoyen.

Ledjely.com