Référendum 2025 : Ousmane Gaoual DIALLO galvanise la région de Boké pour un « OUI » massif

Dans le cadre de la campagne référendaire en faveur d’un « OUI » fort et décisif, M. Ousmane Gaoual DIALLO, Ministre des Transports et Porte-parole du Gouvernement, a entamé ce jeudi soir une tournée de proximité dans la région de Boké.

De Touba à Gaoual-Centre, en passant par Kounsitel et Koumbia, les populations se sont mobilisées en nombre pour accueillir la délégation, composée notamment de M. Ibrahima Abe DIALLO, Directeur Général de l’Administration et du Contrôle des Grands Projets, et de M. Mamoudou KEITA, Conseiller et Directeur national de la Marine marchande par intérim.

Dans son adresse, prononcée en langue locale, le Ministre a salué la ferveur et l’engagement des citoyens venus de toutes les contrées voisines. Il a expliqué avec pédagogie la démarche à suivre lors du vote afin de garantir un triomphe éclatant du « OUI » le 21 septembre prochain.

M. le Ministre a souligné que l’adoption de la nouvelle Constitution permettra de consolider les acquis sociaux : soutien accru aux femmes, accès élargi à la santé et à l’éducation, et surtout la mise en place d’institutions fortes, gages de stabilité durable pour la Nation.

L’enthousiasme des jeunes et leaders locaux témoigne de cette dynamique. « La récupération des cartes d’électeurs dépasse déjà 90 %. La population de Gaoual est prête à accompagner le CNDR et le Gouvernement pour une victoire du OUI à 100 % », a déclaré avec assurance Mamadou CAMARA, jeune leader de la localité.

Tout au long du parcours, chants, danses et acclamations ont rythmé les étapes, traduisant la détermination des populations de Gaoual à hisser haut la voix du « OUI ».

Koumbia : Bastion d’Ousmane Gaoual DIALLO

Le cortège de la délégation conduite par M. Ousmane Gaoual DIALLO, Ministre des Transports et Porte-parole du Gouvernement, est arrivé à Koumbia au coucher du soleil. Malgré les contraintes, les citoyens se sont fortement mobilisés, venant de toutes les localités environnantes. Dans une ambiance marquée par des slogans de soutien au Président de la République et à son Gouvernement, la maison des jeunes de Koumbia a accueilli un meeting d’une ampleur exceptionnelle, confirmant l’adhésion des populations à l’initiative d’une nouvelle Constitution.

Au nom de la jeunesse de la préfecture, le porte-parole des jeunes a exprimé sa reconnaissance pour les actions déjà entreprises par le Président en faveur de Koumbia, notamment dans le domaine des infrastructures routières.

« Depuis le 05 septembre, notre localité bénéficie d’importants acquis. Nous sommes déterminés à soutenir le OUI », a-t-il déclaré.

Fils de la localité, M. Ousmane Gaoual DIALLO a, dans son intervention, lancé un message fort de sensibilisation et d’unité. Il a invité chaque citoyen à faire du 21 septembre une date historique, symbolisant le choix de la stabilité, de la modernité et du progrès.

La mission gouvernementale se poursuivra dans les préfectures de Koundara, Boké et Sangarédi, avec pour objectif de renforcer l’adhésion citoyenne à ce projet constitutionnel d’intérêt national.