Kankan : interdiction de tout rassemblement jusqu’à nouvel ordre

Par LEDJELY.COM

Difficile de cerner les véritables raisons de cette décision. Dans un communiqué diffusé à la radio locale, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Kankan, Arafan Moussa Koulibaly, a annoncé l’interdiction de tout rassemblement public dans la ville.

Cette mesure survient alors que la campagne pour le référendum constitutionnel bat son plein à travers le pays. Le président de la délégation spéciale a brandi de sérieuses menaces contre toute personne qui défierait cette décision, avertissant que les contrevenants s’exposeraient à des sanctions sévères.

Ci-joint le communiqué :

Michel Yaradouno 

