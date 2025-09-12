Simandou : Rio Tinto SimFer annonce des avancées majeures dans le projet minier

La coentreprise SimFer, qui regroupe l’État guinéen, Rio Tinto et le consortium CIOH dirigé par Chinalco, a annoncé ce vendredi d’importants progrès dans la mise en œuvre du mégaprojet minier de Simandou. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse marquée par un hommage émouvant à un employé décédé en août sur le chantier.

Dès l’ouverture, une minute de silence a été observée. Le directeur général de SimFer, Chris Aitchison, a rappelé que « la perte de notre collègue nous rappelle vivement pourquoi la sécurité doit rester la priorité absolue de SimFer. Nous sommes déterminés à garantir un environnement de travail sûr, permettant à chacun de nos employés de rentrer sain et sauf auprès de leurs familles après chaque journée de travail », a-t-il déclaré.

Sur l’évolution des travaux, Chris Aitchison a assuré que le projet avance “à un bon rythme”, en étroite collaboration avec les autorités guinéennes.

« Nous avons fait des progrès remarquables dans cette ligne droite. Nous continuons à progresser à un bon rythme. Nous travaillons main dans la main avec les autorités pour assurer que Simandou soit développé de façon responsable », a-t-il déclaré.

Parmi les réalisations mises en avant, le directeur général a cité la finalisation d’un tronçon de 72 kilomètres de voie ferrée reliant la mine au port, via la jonction de Kérouané. « Cette connexion constitue une étape décisive pour le projet », a-t-il souligné.

Les travaux d’ingénierie civile et de construction se poursuivent également au port, où les structures destinées à accueillir le convoyeur sont déjà prêtes. Du côté du site minier, les infrastructures prennent forme, permettant de visualiser le futur acheminement du minerai depuis la montagne jusqu’au port.

Au-delà des infrastructures, SimFer met en avant une vision plus large du projet.

« Nous sommes fiers du momentum que nous avons construit, non seulement en termes d’infrastructures, mais aussi de la façon dont nous créons un projet qui représente les valeurs et l’espoir de la Guinée. Simandou ne doit pas seulement être une mine, mais un catalyseur pour un développement inclusif et durable », a affirmé Chris Aitchison.

La société insiste sur son engagement à travailler avec le gouvernement, les entreprises locales, la société civile et les communautés pour que Simandou laisse un héritage durable, au bénéfice des générations.

Par ailleurs, le directeur général a réitéré la détermination de SimFer : « Au fur et à mesure que nous avançons, nous restons concentrés sur la livraison de Simandou en toute sécurité, de manière responsable et conformément aux standards internationaux ».

N’Famoussa Siby