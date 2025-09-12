Référendum 2025 : Boffa donne le ton avec une mobilisation exemplaire

La préfecture de Boffa a vibré ce mercredi 10 septembre 2025 au rythme du lancement officiel de la campagne pour le référendum du 21 septembre. Dans une ambiance marquée par la ferveur citoyenne et l’unité nationale, les populations se sont massivement mobilisées pour exprimer leur attachement aux idéaux de paix, de stabilité et de développement.

Comme le veut la tradition, la délégation officielle a d'abord effectué une visite de courtoisie auprès des sages et des guides religieux de la ville, témoignant du respect envers les autorités morales locales. Conduite par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, M. Amadou Oury Bah, était composée notamment de Monsieur Mohamed Lamine Sy Savané, Ministre Directeur de Cabinet à la Primature et Coordonnateur du Directoire de Campagne de la région de Boké, de Monsieur Aly Seydouba Soumah, Conseiller chargé des questions d'énergie auprès du Président de la République, de Madame Mariama Ciré Sylla, Ministre de l'Agriculture, ainsi que de plusieurs cadres de l'administration.

La cérémonie de lancement, organisée sur la grande esplanade de Boffa, a rassemblé toutes les composantes sociales de la préfecture : artisans, artistes, femmes, jeunes, responsables communautaires et autorités coutumières. Cette mobilisation exceptionnelle a donné à l’événement une dimension solennelle et fédératrice, traduisant l’adhésion forte de la population au projet constitutionnel.

Dans leurs interventions, les orateurs ont rappelé l’importance historique du scrutin du 21 septembre. Voter OUI, ont-ils souligné, revient à faire le choix de la stabilité politique, de la cohésion nationale et du progrès partagé. C’est également consolider les bases institutionnelles d’une République moderne et inclusive, capable de répondre aux aspirations de chaque citoyen.

À travers cette démonstration d’engagement collectif, Boffa a envoyé un signal fort : celui d’une population déterminée à contribuer activement à la réussite de la campagne référendaire. L’enthousiasme et la mobilisation constatés annoncent déjà un rôle moteur de la préfecture dans ce moment décisif pour l’avenir de la Guinée.

Le rôle des cadres ressortissants de Boffa

Cette réussite a été rendue possible grâce à l’implication active des fils et filles de la préfecture, membres du Directoire de campagne. Parmi eux figurent des personnalités issues de divers horizons de l’administration publique et du secteur étatique :

M. Youssouf Soumah, du Trésor Public

M. Ibrahima Sory Camara, de la DNIP

M. Amara Camara, de la Chancellerie

M. Mohamed Youssouf Aribot, de l'ANDE

M. Daniel Soumah, des Impôts

, des Impôts M. Aboubacar Camara, du Ministère de l’Agriculture

Aux côtés de ces figures, Mme Kade Camara, Directrice Générale de l’Office National du Tourisme, s’est également distinguée par son engagement et son appel vibrant à une participation massive. Leur présence et leur mobilisation ont non seulement contribué à l’organisation réussie de l’événement, mais aussi renforcé la confiance des populations dans le projet constitutionnel.

Kade Camara, DG de l’Office National du Tourisme et membre du Directoire, exprime sa satisfaction

À l’issue du grand rassemblement, Madame Kade Camara, Directrice Générale de l’Office National du Tourisme et membre du Directoire de campagne, a exprimé toute sa satisfaction face à la mobilisation des populations.

Dans une atmosphère marquée par l’unité et l’enthousiasme, elle a salué la participation massive des citoyens, qu’elle considère comme une démonstration de l’engagement profond de Boffa en faveur du projet constitutionnel.

« Ce que nous avons vu aujourd’hui est à la hauteur des attentes : une population mobilisée, consciente des enjeux et déterminée à accompagner ce processus historique. Boffa vient d’envoyer un signal fort pour le 21 septembre », a-t-elle déclaré devant les militants et sympathisants rassemblés.

Pour Kade Camara, cette forte adhésion illustre la volonté collective de bâtir une Guinée plus stable, unie et tournée vers le développement. Elle a appelé à maintenir cette dynamique dans toutes les préfectures, afin que la mobilisation pour le OUI se traduise par une victoire éclatante lors du scrutin.