Référendum du 21 septembre : opinions partagées dans les rues de Conakry

À l’approche du référendum du 21 septembre, l’opinion publique guinéenne apparaît profondément partagée. Entre ceux qui perçoivent ce scrutin comme une simple formalité, ceux qui y voient une opportunité de réforme et d’autres qui n’y trouvent aucun intérêt concret, les avis divergent. Dans les rues de Conakry, les citoyens expriment ouvertement leurs ressentis face à cet événement politique.

Le scepticisme domine chez certains, à l’image d’lbrahim Bangoura, chauffeur de taxi. « Je ne suis pas convaincu. Chaque fois qu’on nous parle de référendum ou de constitution, c’est pour arranger ceux qui sont au pouvoir. Le peuple ne profite pas. Moi, j’irai voter, mais je ne crois pas vraiment au changement », dit-il avec désintérêt.

Un désintérêt assumé se retrouve également chez Aïssatou Touré, commerçante au marché de Madina, plus préoccupée par son quotidien.

« Honnêtement, je n’ai pas beaucoup suivi. On travaille tous les jours pour nourrir nos familles. Référendum ou pas, ça ne change rien dans notre vie. Tant qu’il n’y a pas d’électricité et de nourriture abordable, je ne vois pas l’importance », lance-t-elle.

Certains dénoncent quant à eux un scrutin déjà joué d’avance. C’est le cas d’Abdourahmane Bah, citoyen, qui pointe du doigt ce qu’il considère comme un gaspillage de ressources.

« C’est juste pour que ma carte d’électeur soit enregistrée pour les échéances électorales qui viendront. Parce que je sais que, que je vote ou pas, cela ne va rien changer au résultat. Ça, c’est clair. Les résultats sont connus d’avance. Donc, ils gaspillent l’argent du contribuable. Cet argent aurait pu servir à financer d’autres projets. Aujourd’hui, énormément de fonds sont dépensés dans une campagne inutile », affirme-t-il.

D’autres citoyens, tout en exprimant leurs réserves, tiennent tout de même à participer au scrutin par devoir civique. C’est le cas de Fodé Touré : « D’abord, il y a le Oui et le Non. Je pense qu’en tant que citoyen, j’ai le libre choix de voter pour l’un ou pour l’autre. Ce qui me motive à aller voter, c’est surtout manifester un acte citoyen et un engagement civique, même si je déplore certaines dispositions contenues dans ce texte ».

Il convient de noter que les citoyens interrogés ont préféré rester anonymes et ne pas voir leur image publiée dans l’article.

Ainsi, le référendum du 21 septembre s’annonce comme un moment décisif, mais aussi controversé, de la vie politique guinéenne.

M’Mah Cissé