Boké : deux nourrissons abandonnés dans une famille à Yomboya, la population révoltée

L’émotion est vive à Dongol, secteur du quartier Yomboya, dans la commune urbaine de Boké. Dans la nuit du jeudi 11 septembre, deux bébés de sexe masculin ont été découverts abandonnés dans une même famille. Une situation qui vient rappeler, une fois de plus, la montée inquiétante des abandons d’enfants dans la région.

Selon les premières informations, les nourrissons ont été déposés en pleine nuit, à quelques mètres d’intervalle, probablement par leurs mères respectives. Ce sont des habitants du quartier qui, alertés par des circonstances inhabituelles, ont fait la découverte. Rapidement, les enfants ont été mis à l’abri, puis remis aux autorités compétentes.

C’est Aïcha Dia qui découvre la première l’un des nourrissons, juste devant sa porte. Son témoignage est empreint de stupeur et de compassion. « J’ai aperçu une serviette posée devant ma porte. Quand je me suis approchée, j’ai constaté avec effroi qu’un bébé y était couché. J’ai crié, les voisins ont accouru. Je ne l’ai pas touché tout de suite, j’ai préféré appeler mon mari. Si l’on me confie ce bébé, je suis prête à l’élever », confie-t-elle, la voix encore tremblante.

Quelques instants plus tard, à quelques mètres de là, Dia Fatoumata vit une scène similaire. Cette fois, c’est son propre fils qui tombe nez à nez avec le nourrisson. « Mon enfant était sorti se soulager et a vu le bébé. Il m’a appelée en panique. Quand j’ai allumé la torche, je l’ai vu, là, allongé… J’ai commencé à trembler. J’ai appelé Diassy, puis nous avons alerté les autorités. Je n’ai jamais été aussi terrifiée de ma vie », raconte-t-elle.

Si cet incident suscite autant d’émotion, c’est qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. Dans le quartier de Yomboya, les cas d’abandon de nourrissons deviennent de plus en plus fréquents. Ce double abandon simultané dans une même famille marque un tournant, révélant un malaise social profond et un besoin urgent de solutions.

Aboubacar Keita, président du conseil de quartier, s’est exprimé avec fermeté face à la gravité de la situation.

« Toute personne qui connaît une femme ou une jeune fille enceinte, et qui aujourd’hui n’a plus de ventre mais aucun bébé, doit nous en informer. Ce phénomène est inacceptable. Il est temps que les citoyens se lèvent et coopèrent avec les autorités », lance-t-il.

Le président a confirmé que les services sociaux, la police et les autorités sanitaires ont été saisis. Une enquête est ouverte pour identifier les auteurs de ces abandons, comprendre les circonstances, et apporter une réponse adaptée à ce phénomène grandissant.

En attendant les résultats de l’enquête, la population reste mobilisée. Plusieurs familles se disent prêtes à accueillir les bébés si les autorités donnent leur feu vert. L’affaire suscite des débats enflammés sur les réseaux sociaux et dans les lieux publics de Boké, appelant à une meilleure protection des mères en détresse et à un encadrement social plus fort.

Mamadou Bah, depuis Boké