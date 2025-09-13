Guinée Games mobilise ses employés autour du référendum du 21 septembre

À quelques jours du scrutin référendaire prévu le 21 septembre 2025, la société Guinée Games, leader des paris sportifs en Guinée, a organisé ce samedi 13 septembre une cérémonie de présentation du projet de nouvelle Constitution à ses employés. L’événement, tenu dans un réceptif hôtelier de Conakry, a réuni un grand nombre de travailleurs ainsi que la direction générale.

Lors de cette rencontre, le PDG de Guinée Games, Raoul Soufane Junior, a rappelé l’importance de ce projet de nouvelle Constitution et invité ses collaborateurs à s’approprier du texte en perspective du vote.

« Être une entreprise citoyenne signifie que nous ne nous contentons pas de nos succès économiques. Nous avons le devoir de prendre part à la vie de la nation, de contribuer à l’éducation civique et de donner à chacun de nos employés les moyens de mieux comprendre son rôle dans la société », a-t-il déclaré.

Il a ensuite souligné que la Constitution représente la loi fondamentale qui garantit les droits, devoirs, libertés et valeurs de la République. Selon lui, ce texte protège aussi bien l’employé que le dirigeant et demeure « le socle de notre vivre-ensemble ».

Dans son discours, Raoul Soufane Junior a appelé les travailleurs de Guinée Games à se mobiliser le 21 septembre prochain pour « voter oui ».

« La Guinée a besoin de l’engagement de tous ses fils et filles. Le 21 septembre prochain, chacun de nous sera appelé à exprimer son choix en votant oui. C’est à travers ce geste que nous contribuerons à écrire une nouvelle page de l’histoire de notre nation », a-t-il poursuivi.

Le PDG a également mis en avant la force collective de l’entreprise, forte de plus de 10 000 employés.

« Dans cette famille, chacun de vous compte et chacun de vous, en tant que citoyen, a un rôle à jouer dans ce moment historique. Votre voix, votre engagement, votre oui est précieux. Je suis convaincu que, comme toujours, Guinée Games montrera l’exemple », a-t-il conclu, réaffirmant la confiance de l’entreprise envers le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya.

La cérémonie s’est poursuivie par des échanges autour du projet de nouvelle Constitution ainsi que des prestations artistiques. En marge de cette rencontre, une « marche du Oui » a également été organisée, reliant le carrefour du Palais Mohamed V au siège de Guinée Games.e

N’Famoussa Siby