Kissidougou se mobilise pour le « OUI » : Fatoumata Foula Diallo, une cheffe d’orchestre influente au cœur du jeu politique

Alors que la Guinée s’apprête à se prononcer par référendum, la ville de Kissidougou a offert, ce vendredi, le spectacle d’une mobilisation d’envergure en faveur du « OUI ». Au centre de cette journée marathon : une fille du pays devenue une pièce maîtresse de l’appareil d’État, Mme Fatoumata Foula Diallo, la Directrice Générale des Impôts.

L’événement, soigneusement chorégraphié, a débuté par une visite de marque au domicile de la native devenue incontournable. La présence du Ministre secrétaire Général du Gouvernement, Benoît KAMANO, en ouverture, n’est pas anodine. Elle signale l’importance stratégique que le pouvoir accorde à cette région et, surtout, au rôle de courroie de transmission joué par Mme Diallo.

La suite a pris des allures de démonstration de force protocolaire. L’arrivée conjointe du Général Amara Camara, Ministre Secrétaire Général de la présidence, et du Général Aboubacar Sidiki Camara, Ministre de la Défense nationale, a insufflé à la journée un caractère résolument sécuritaire et présidentiel. Ce déplacement bicéphale des piliers du pouvoir du CNRD à Kissidougou, orchestré avec le concours actif de la Directrice des Impôts, envoie un message sans équivoque : l’État est présent, mobilisé, et compte sur ses relais locaux pour porter sa voix.

Le clou de la journée fut la « grande mobilisation populaire » qui a accueilli la délégation.

Le rôle de Mme Diallo, décrit comme « capital » dans cette réussite, dépasse largement ses fonctions techniques de gestionnaire des recettes fiscales.

Elle s’affirme ici comme une véritable cheffe politique, une organisatrice de terrain capable de mobiliser sa base et de garantir la loyauté de sa région.

Enfin, en recevant au crépuscule les femmes leaders de Kissidougou, Fatoumata Foula Diallo a verrouillé sa stratégie.

Ce rendez-vous intimiste, ciblant un électorat crucial, lui permet d’incarner localement les « acquis de la République » qu’elle promet de défendre, tous placés sous l’égide de « la clairvoyance » du Président Mamadi Doumbouya.

Une chose est certaine : en faisant de Kissidougou le théâtre d’une telle démonstration, le pouvoir et son ambassadrice de choc, Fatoumata Foula Diallo, aux côtés d’autres fils du Kissifaramaya, ont réussi à placer la région en symbole de leur campagne pour le « OUI », avec une efficacité.