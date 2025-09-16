SINKO/BEYLA : le RASDN, un mouvement de soutien au CNRD, mobilise pour le OUI

Dans la sous-préfecture de Sinko, alors que la campagne référendaire entre dans sa dernière ligne droite, les citoyens, sous la bannière du Rassemblement des Associations et Sèrès pour le Développement National (RASDN), ont organisé une mobilisation remarquable et historique ce 14 septembre 2025.

Sous le slogan « SINKO dit OUI à la nouvelle Constitution », la campagne a officiellement démarré dans cette localité de Beyla. Fortement mobilisée, la population a arboré des pancartes, des banderoles et des t-shirts sur lesquels on pouvait lire « SINKO dit OUI à la nouvelle Constitution » ou encore « SINKO vote OUI pour la nouvelle Constitution », affichant ainsi sa volonté de soutenir les idéaux du CNRD et de dire OUI le 21 septembre 2025.

Pour les habitants, l’adoption de la nouvelle Constitution constitue un défi majeur et une priorité, afin de doter la Guinée d’une loi fondamentale et de permettre un retour à l’ordre constitutionnel.

« La nouvelle Constitution est conçue pour refléter l’identité nationale, renforcer l’unité et consolider la démocratie en Guinée. À travers ce référendum, c’est notre avenir commun qui se joue. Je vous invite à consolider notre union en votant massivement OUI pour la nouvelle Constitution », a déclaré Moussa Camara, porte-parole du mouvement RASDN, devant une foule enthousiaste.

Dans son discours, le président de la délégation spéciale de Sinko, Fassou Hawa Camara, a également réaffirmé l’adhésion de sa commune aux idéaux du président de la République, le général Mamadi Doumbouya.

« Nous irons voter massivement le 21 septembre pour adopter la nouvelle Constitution. Après ce grand rassemblement, nous passerons dans tous les districts de Sinko afin que chacun puisse retirer sa carte d’électeur et voter le jour du scrutin pour le OUI », a-t-il promis, avant de préciser que « Sur la liste électorale de Sinko, nous avons 39 000 votants et 37 000 personnes ont déjà retiré leurs cartes d’électeurs. Le OUI sera donc adopté à 100 % à Sinko », a précisé Fassou Hawa Camara.

En tant que parrain du RASDN, Almamy 2 Sylla, deuxième vice-gouverneur de la BCRG, s’est réjoui de la forte mobilisation et a promis.

« Le Rassemblement des Associations et Sèrès pour le Développement National (RASDN) a montré que Sinko est un pilier du CNRD. Avec votre détermination à voter OUI le 21 septembre, je m’engage à recruter des rabatteurs pour les déployer dans toute la sous-préfecture afin d’aider les citoyens dans le retrait de leurs cartes d’électeurs. Si tu entends “je vote OUI”, cela signifie que tu as ta carte d’électeur. Nous ferons tout pour que chaque citoyen obtienne la sienne », a-t-il déclaré.

Fondé à Sinko en 2021 et devenu national en 2024, le RASDN mène un travail de fond dans toutes les régions, préfectures, sous-préfectures, districts et secteurs, en vue de la validation de la nouvelle Constitution le 21 septembre 2025.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour Ledjely.com