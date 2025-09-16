Kouroussa : le capitaine Sayon Tromba Camara décède après son ultime opération

La préfecture de Kouroussa est en deuil. Le capitaine Sayon Tromba Camara, chef de la brigade d’intervention du commissariat central, est décédé dans la nuit d’hier à la suite d’un arrêt cardiaque. Quelques heures seulement avant son décès, l’officier avait procédé à la présentation d’un citoyen interpellé pour vente et consommation de Tramadol. Ce qui fut, malheureusement, son dernier acte de service.

Selon les témoignages, le capitaine Sayon souffrait depuis plusieurs années la tension pour laquelle il suivait un traitement médical. Un confrère basé à Kouroussa raconte les circonstances dans lesquelles il est décédé.

« Beaucoup de personnes savaient qu’il était malade. Vers 23 heures, il a fait un malaise et a été conduit d’urgence à l’hôpital. Malheureusement, cette fois-ci, il n’a pas survécu. Nous sommes actuellement à la morgue de l’hôpital préfectoral auprès de son corps qui sera transporté à Faranah, sa ville d’origine », explique Mohamed Camara.

La disparition de cet officier suscite une vive émotion dans la cité. Plusieurs habitants saluent la mémoire d’un homme engagé dans la lutte contre le grand banditisme.

« Il s’était fortement investi pour la sécurité des citoyens. Nous perdons un grand homme, mais face à la volonté de Dieu, nous nous en remettons », confie un acteur de la société civile locale.

Le Capitaine Sayon Tomba Camara laisse derrière lui une veuve et trois enfants.

Michel Yaradouno, depuis Kankan