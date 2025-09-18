Mamou : fin de campagne en apothéose avec un meeting grandiose

Il fallait clôturer ainsi, après une campagne menée sans accroc depuis le début, donc maitrisée de bout en bout. Le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, et sa collègue ministre de l’Environnement, respectivement parrain de Mamou et marraine de Pita pour la campagne référendaire, ont réussi, ce jeudi 18 septembre, l’organisation d’un meeting grandiose à Mamou. Des milliers de personnes y ont pris part, marquant ainsi la clôture officielle de la campagne.

Ce rendez-vous est le couronnement d’un long périple qui a conduit le duo dans les 11 sous-préfectures de Pita ainsi que dans les 13 de Mamou. Fait notable, cette énergie débordante, mêlée à un engagement sincère et loyal pour faire triompher le OUI dans ces deux préfectures. À noter également que les deux ministres et leurs équipes de campagne ont offert à chacune des 24 sous-préfectures visitées une moto, afin de faciliter la distribution des cartes d’électeurs et le déplacement des personnes à mobilité réduite. Pour l’heure, cette stratégie a donné un résultat assez satisfaisant, avec un taux record de distribution des cartes, estimé à 98 % à Mamou et 97 % à Pita.

Lors de ce meeting de clôture, les deux ministres ont exprimé leur gratitude envers les populations pour leur soutien constant tout au long de la campagne, avant de réitérer leur appel à voter massivement pour le OUI.

« Le OUI que nous défendons n’est pas un simple mot. Il symbolise l’espoir, le progrès, la justice sociale et le renouveau démocratique. Dire OUI, c’est dire oui à la consolidation de la paix et de l’unité nationale. Dire OUI, c’est dire oui à une meilleure représentation des femmes et des jeunes dans la gouvernance. Dire OUI, c’est dire oui à une Constitution qui protège nos ressources naturelles, renforce nos institutions et prépare l’avenir des générations futures », a déclaré le ministre des Mines.

Et de poursuivre : « Votre bulletin OUI sera un acte d’amour pour la Guinée, un engagement pour son développement et une victoire pour l’avenir. La nouvelle Constitution donnera un cadre plus solide pour la gestion transparente et équitable de nos ressources minières, afin que chaque Guinéenne et chaque Guinéen puisse en bénéficier directement ».

La ministre de l’Environnement a, pour sa part, lancé un vibrant appel :

« Levons-nous tous, jeunes, femmes et hommes de Mamou, et faisons triompher le OUI. Car voter OUI, c’est voter pour notre avenir, pour une Guinée unie et prospère ».

La journée de clôture s’est terminée par un dîner offert par les deux ministres. Cette agape a été une occasion pour les responsables de campagne de Mamou et de Pita de remercier et féliciter toutes les personnes impliquées dans cette aventure, des directoires de campagne aux autorités locales, en passant par les chauffeurs et coursiers.

Abdoulaye C