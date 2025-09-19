ledjely
Djelikaba Bintou : retour triomphal à Conakry après son exploit d’Abidjan

Après son concert Renaissance Acte 2, qui a affiché complet au Palais de la Culture d’Abidjan le 13 septembre dernier, la patronne de la musique guinéenne, Djelikaba Bintou Kouyaté, a reçu un accueil triomphal de la part de ses fans, ce jeudi 18 septembre, à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré.

Alors que le vol de l’interprète du tube à succès « Jeune dame » était attendu aux environs de 17 heures, dès 13 heures déjà, ses admiratrices, venues de divers horizons, avaient pris d’assaut l’esplanade de l’aéroport. Dans une ambiance festive marquée par des chants et des danses, ses fans se sont mobilisés pour célébrer celle qui a porté haut le tricolore guinéen au-delà des frontières.

À sa descente d’avion, la star guinéenne a tenu à exprimer sa reconnaissance envers ses fans.

« Aujourd’hui je suis émue parce que la Guinée m’a soutenue et m’a accompagnée tout au long de mon projet. Je suis très fière et vraiment contente. Je n’ai même plus les mots, franchement. Le Patronat est une bénédiction à travers sa fidélité et la joie qu’il m’apporte. Alhamdoulilaye, je remercie tout un chacun. Merci à tout le Patronat du monde entier, à ma famille et à tous ceux qui m’accompagnent. Je suis de cœur avec vous », a déclaré Djelikaba Bintou.

Interrogée sur le moment fort de son spectacle, notamment lorsqu’elle a fondu en larmes sur un morceau unique, l’artiste a expliqué avoir été profondément marquée par la réaction du public ivoirien.

« Ce qui m’a le plus marquée le jour du concert, c’était de voir le public ivoirien chanter une de mes chansons du début à la fin. J’étais vraiment impressionnée et dépassée. Je n’ai pas pu retenir mes larmes, car je me disais : comment un public ivoirien peut chanter à ma place de cette façon ? Cela prouve que la musique guinéenne est valorisée, que la Guinée rayonne aujourd’hui à travers moi, et au final, c’est la musique guinéenne qui gagne », a-t-elle confié.

Il convient de rappeler que le 13 septembre dernier, plusieurs fans guinéens ont effectué le déplacement en Côte d’Ivoire pour assister à ce concert exceptionnel, témoignant ainsi de leur amour et de leur soutien indéfectible à l’égard de la talentueuse chanteuse.

