Guinée Games : M. Raoul Soufane Junior, un homme de l’ombre au service du chef de l’Etat

Dans la dynamique engagée par le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, pour l’adoption de la nouvelle Constitution, un acteur majeur du secteur privé s’est illustré par des actions concrètes, menées dans la discrétion mais avec efficacité : M. Raoul Soufane Junior, Président Directeur Général de Guinée Games.

Une première étape : recenser les travailleurs

Fidèle à son engagement pour la citoyenneté et la participation active de ses employés à la vie nationale, M. Soufane Junior a initié dès les premières phases du processus une campagne de recensement interne. Cette opération, organisée directement au sein des locaux de Guinée Games, a permis de faciliter l’enregistrement de l’ensemble des travailleurs auprès des services compétents, leur garantissant ainsi le droit et le devoir de participer au référendum.

Une cérémonie de présentation de la Constitution

Quelques mois plus tard, soucieux de renforcer la compréhension et l’adhésion de ses collaborateurs, le PDG a organisé une grande cérémonie de présentation de la nouvelle Constitution. Cet événement a rassemblé l’ensemble des employés de Guinée Games dans une ambiance à la fois pédagogique et citoyenne. Les valeurs, les principes et les enjeux de ce texte fondamental y ont été expliqués, afin que chacun puisse mesurer l’importance de ce rendez-vous historique.

Un homme de l’ombre au service de la République

Ces actions traduisent la personnalité de M. Raoul Soufane Junior : un dirigeant engagé qui œuvre loin des projecteurs, mais toujours au service de la vision du Chef de l’État. Homme de l’ombre, il préfère les actes aux discours et place son énergie au service du collectif, convaincu que l’avenir de la Guinée se construit dans l’unité et la participation citoyenne.

Une contribution déterminante

En menant ces initiatives, le Président Directeur Général de Guinée Games a démontré que le secteur privé peut jouer un rôle déterminant dans la consolidation des institutions et l’appropriation des grandes réformes nationales. Par son leadership discret et efficace, il lance un appel solennel à l’ensemble de ses collaborateurs et, au-delà, à tous ses concitoyens, à se mobiliser massivement le jour du référendum pour voter OUI à la nouvelle Constitution. Selon lui, ce vote n’est pas seulement un acte citoyen, mais un devoir patriotique qui ouvre la voie à une Guinée plus unie, plus forte et tournée vers l’avenir, conformément à la vision du Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya.