Référendum du 21 septembre : Gueckédou affiche une préparation complète

En Guinée, plus de 6 millions d’électeurs sont appelés aux urnes le dimanche 21 septembre 2025. À Gueckédou, à J-1 de ce rendez-vous référendaire qui marquera le retour à l’ordre constitutionnel, la Direction préfectorale des élections et des affaires politiques (D.P.E.A.P) boucle les derniers préparatifs et se dit prête. Cette annonce a été faite par sa directrice.

Selon Madame Philomène Haba, toutes les dispositions ont été prises pour que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions dans la préfecture de Gueckédou. « Dans le cadre de ce scrutin, la préfecture de Gueckédou compte 142.439 électeurs répartis dans 627 bureaux de vote. À ce jour, nous avons distribué 140.659 cartes d’électeurs. Les cartes non retirées sont au nombre de 1.780, soit un taux de distribution de 98,76 % et 1,24 % de cartes non distribuées », a-t-elle détaillé.

Concernant les agents des bureaux de vote, la directrice précise : « Nous avons déjà formé 3.135 membres des bureaux de vote, prêts pour l’opération. Il s’agit de secrétaires, d’assesseurs, de présidents et de vice-présidents, répartis à raison de cinq par bureau de vote ».

Elle a ajouté : « À l’heure actuelle, tout le matériel nécessaire pour la tenue de cette élection est déjà sur place : isoloirs, urnes… tout ce qui est lié à l’organisation du scrutin. Nous sommes donc entièrement prêts pour l’élection référendaire dans la préfecture de Gueckédou ».

Il est à noter que la campagne électorale pour ce scrutin a pris fin hier, jeudi, à minuit, sur toute l’étendue du territoire national.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com