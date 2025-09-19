ledjely
Référendum : près de 45 000 hommes et des hélicoptères de combat mobilisés

Par LEDJELY.COM

À quelques heures du scrutin référendaire du 21 septembre, le haut commandement de la gendarmerie nationale annonce ce vendredi une mobilisation exceptionnelle des forces de défense et de sécurité pour garantir le bon déroulement du processus.

Le haut commandant de la gendarmerie nationale a tenu à préciser que ce dispositif n’est pas exclusivement lié aux élections. « Le processus électoral ne fait que coïncider avec sa mise en place. Il s’agit avant tout d’un mécanisme de coordination et de planification, dont le vote référendaire sera une phase d’expérimentation », a expliqué le Général Balla Samoura.

Concrètement, près de 45 000 agents seront déployés sur l’ensemble du territoire national. Le dispositif prévoit également la mobilisation de plus de 1 000 engins blindés et légers, d’hélicoptères de combat, ainsi que d’embarcations rapides pour la façade maritime. « À date, tous les moyens sont déjà mobilisés. Même si l’inauguration officielle intervient aujourd’hui, le travail de planification a commencé il y a plus de deux mois », a précisé l’officier.

Ce dispositif est composé de toutes les composantes des forces de défense et de sécurité : police, gendarmerie, armée. Cette dernière, a-t-il insisté, n’intervient pas comme première force dans le cadre électoral, mais vient en appui sur les effectifs et sur le plan logistique.

Aminata Camara 

 

