Avec « Tolon », Petit Tonton fait dialoguer conte, musique et mémoire collective

Avec Tolon, Petit Tonton nous emmène dans un voyage vers l’enfance à travers un medley qui explore les régions naturelles de la Guinée. C’est un voyage rempli d’émotions, de rythme et de nostalgie, qui réveille en nous ce petit être qui refuse de grandir.

Conteur de métier, il a toujours travaillé à mettre en lumière le patrimoine immatériel de la Guinée. Mais avec Tolon, il va plus loin en transformant sa parole en musique pour toucher autrement et partager, d’une nouvelle manière, ce qui fait notre mémoire collective.

Le clip officiel arrive bientôt.

En attendant, découvrez cette première mise en lumière captée lors du Festival Les Soirs d’Été au Mans (France).

