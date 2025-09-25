ledjely
Accueil » Tourisme: l’ONT promeut la destination Guinée au Salon International du Tourisme de Paris (IFTM Top Resa)
Actualités

Tourisme: l’ONT promeut la destination Guinée au Salon International du Tourisme de Paris (IFTM Top Resa)

Par LEDJELY.COM

Du 23 au 25 septembre 2025, la République de Guinée, à travers l’Office National du Tourisme (ONT), est présente au prestigieux salon IFTM Top Resa. Conduite par Madame Kadé Camara, directrice générale de l’ONT, la délégation guinéenne prend part à ce rendez-vous mondial qui réunit plus de cent (100) pays et environ trente-deux mille (32.000) professionnels et autres acteurs du tourisme pour vendre les paysages, la culture, bref la destination Guinée.

Splendidement installé au milieu d’autres, le stand de notre pays promeut la destination Guinée à travers des activités qui permettent à ceux qui y passent de découvrir ou de redécouvrir les richesses culturels et touristiques du pays de Sory Kandia Kouyaté.

Durant trois jours, à Paris Expo Porte de Versailles, l’ONT fait découvrir la richesse et l’authenticité guinéenne. En marge de ce salon d’ailleurs, la Guinée a été honorée de sa présence la Convention Afrique, organisée autour du thème «Le cinéma au service du développement touristique».

Aux côtés de grands noms de l’industrie cinématographique comme Aïssa Maïga (actrice et productrice), Magalie Armand (directrice des productions cinéma) et Amath Niang (directeur de la photographie), Madame Kadé Camara, Directrice Générale de l’Office National du Tourisme (ONT), a particulièrement mis un accent sur la place stratégique du cinéma comme vecteur de promotion de la diversité des cultures, la richesse du patrimoine et la beauté des paysages guinéens.

Le Stand Guinée reçoit professionnels du tourisme, investisseurs, agences de voyages et médias internationaux. Ces interactions ajoutées aux séances de B2B, ont permis d’engager des discussions constructives avec des partenaires stratégiques. Ce qui permet d’espérer des collaborations notamment dans les domaines du tourisme culturel, de l’écotourisme.

MBonet

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Sanoyah : Un jeune sierra-léonais meurt après avoir consommé de la drogue Kush

LEDJELY.COM

Dixinn : des agents de bureaux de vote en sit-in pour réclamer leurs primes

LEDJELY.COM

Droits de l’Homme : un collectif interpelle Doumbouya pour revenir sur la grâce de Dadis

LEDJELY.COM

Donald Trump : le président qu’il ne fallait pas pour l’Afrique

LEDJELY.COM

Bel Air Mining : des employés exigent le départ du DG, la direction dénonce un mouvement illégal

LEDJELY.COM

Médias : des anciens travailleurs de la Radio Nostalgie réclament leurs arriérés de salaire

LEDJELY.COM
Chargement....