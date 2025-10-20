Kankan : le préfet tranche sur la candidature du Général Mamadi Doumbouya

Alors que les mouvements de soutien à la candidature du Général Mamadi Doumbouya se multiplient à travers le pays, le préfet de Kankan, le contrôleur général de police Kandia Mara, a tenu à lever toute équivoque. Pour lui, il n’y a aucune raison de réclamer une candidature du chef de l’État, car celui-ci continuera à diriger le pays pour une période de sept ans.

Ce dimanche, les populations de la commune rurale de Djimbala ont organisé une cérémonie de prières et de sacrifices, à laquelle ont pris part plusieurs autorités de la préfecture, dont le préfet lui-même. Comme souvent lors des récentes rencontres officielles, la question de la candidature du Général Doumbouya à la présidentielle du 28 décembre prochain s’est invitée dans les échanges.

Mais sans détour, Kandia Mara a mis fin au débat.

« Que Dieu exauce toutes les prières formulées ici. Vous parlez de la candidature du président Mamadi, moi je dirai que le président n’est pas candidat. Il est Président de la République jusqu’à sept ans », a déclaré l’officier, sous les ovations d’une foule en liesse.

Il faut rappeler que les appels à une candidature du président de la Transition alimentent depuis plusieurs jours les débats à travers le pays. Pendant ce temps, le préfet de Kankan, fidèle à son franc-parler, continue de faire des déclarations qui suscitent de vives réactions en Guinée.

Michel Yaradouno, depuis Kankan