ABLOGUI lance « Caméra Citoyenne », un concours pour raconter les réalités rurales de la Guinée

Dans un monde où le numérique redessine les contours de la communication, la jeunesse guinéenne veut prendre la parole, caméra à la main. C’est dans cet esprit que l’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a lancé, ce vendredi 24 octobre 2025, le concours vidéo « Caméra Citoyenne », une initiative qui place les jeunes au cœur de la production d’informations locales et citoyennes.

Organisé dans le cadre du projet « La Voix des Communautés Compte », ce concours ambitionne de valoriser les voix locales et de promouvoir le journalisme citoyen à travers des vidéos courtes, authentiques et porteuses de sens.

Pour Thierno Ciré Diallo, membre d’ABLOGUI, l’idée est de transformer la technologie en levier d’expression.

«Caméra Citoyenne, c’est un concours de journalisme citoyen mis en place dans le cadre du projet La Voix des Communautés Compte. L’objectif, c’est vraiment de permettre aux jeunes de pouvoir s’exprimer. Aujourd’hui, tout citoyen qui a accès à un smartphone et à Internet peut aussi être un acteur de l’information », a-t-il indiqué.

La Guinée connaît une véritable mutation de son paysage médiatique. Avec 85 % de jeunes dans la population et un taux de pénétration d’Internet de 56 % (ARPT, 2024), les outils numériques bouleversent les codes de l’information et du débat public.

Mais ces avancées révèlent aussi leurs limites : désinformation, faible couverture des zones rurales, et manque de visibilité des femmes et des jeunes dans la production médiatique.

«Le concours invite les jeunes à produire des vidéos qui mettent en avant les réalités de leur communauté : l’environnement, la participation citoyenne, les questions minières… tout ce qui touche leur quotidien», précise Thierno Ciré Diallo.

Selon lui, cette initiative marque un tournant dans la manière de communiquer.

«Avant, nous, les blogueurs, c’était surtout l’écriture. Mais on s’est rendu compte que la meilleure manière de toucher la société guinéenne, c’est par la communication orale, à travers le son et l’image. Ce type de concours va renforcer la créativité et l’expression citoyenne », a-t-il poursuivi.

ABLOGUI veut aussi faire tomber certaines barrières.

«Nous encourageons fortement les jeunes femmes et celles des zones rurales à participer. La création de contenus n’est pas réservée aux hommes. On veut baisser la fracture numérique entre zones urbaines et rurales », ajoute-t-il.

De son côté, Mamadou Hady Baldé, Secrétaire général de l’ABLOGUI, rappelle que ce concours s’appuie sur plusieurs expériences réussies.

«Le concours fait suite à beaucoup de réflexions, notamment après ‘Filme la Guinéenne qui t’inspire’. Ces initiatives nous ont montré qu’il est essentiel de donner la parole aux jeunes pour qu’ils expliquent ce qu’ils vivent dans leurs communautés. Caméra Citoyenne, c’est un concept nouveau : il ne s’agit pas seulement de filmer, mais de montrer sa réalité, surtout dans les zones rurales et minières », a-t-il laissé entendre.

Il précise aussi les étapes à venir : «Une équipe est déjà en place pour recevoir les candidatures, faire la présélection et procéder à la délibération. Tout se clôturera par une cérémonie de remise de prix à Conakry, où les meilleures productions seront récompensées ».

Le concours, ouvert à tous les jeunes Guinéens de 15 à 35 ans, propose quatre distinctions principales :

Prix IdimiJam du Journalisme Citoyen : meilleure production audiovisuelle (kit complet de production + collaboration média).

Prix Voix des Femmes : meilleure vidéo réalisée par une femme ou valorisant une initiative féminine.

Prix Voix Rurale : meilleure production issue ou représentant une zone rurale ou minière.

Prix du Public : vidéo ayant reçu le plus d’interactions sur les réseaux sociaux.

Les lauréats bénéficieront d’un mentorat et verront leurs vidéos diffusées sur IdimiJam.com et les réseaux sociaux de l’ABLOGUI.

En lançant Caméra Citoyenne, ABLOGUI poursuit une ambition claire : faire de chaque jeune un témoin actif de son environnement.

« Chaque citoyen a une histoire à raconter. Ce concours est une façon de leur donner la parole et de leur permettre de montrer la Guinée telle qu’ils la vivent », conclut Hady Baldé.

À noter que les candidats devront produire une vidéo de 1 à 3 minutes, au format horizontal (16:9), autour de thématiques sociales, environnementales, minières ou communautaires.

Le concours se déroulera du 24 octobre au 20 novembre 2025.

