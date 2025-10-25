Coupe CAF : le Hafia échoue encore aux portes de la phase de groupes

Pour le match retour du dernier tour préliminaire de la Coupe CAF, le Hafia FC s’est déplacé en Algérie ce vendredi pour affronter le CR Belouzdad au stade Nelson Mandela. Le club guinéen s’est finalement incliné sur le score de 2 à 0.

Dans une ambiance électrique, le calcul était simple pour les Guinéens : s’imposer pour se qualifier, ou arracher un nul 1-1 synonyme de tirs au but.

Dès le coup d’envoi, les Algériens tentent d’imposer leur rythme et exercent une pression intense. Mais le Hafia, bien en place et vigilant, résiste sans céder. Après la tempête, les Vert et Blanc reprennent le contrôle. La “Babata” se montre menaçante, mais pèche dans la finition.

Première occasion : Allasane N’Diaye se montre remuant, mais sa remise est mal ajustée et finit en corner. Quelques instants plus tard, c’est encore lui qui manque le cadre alors que le but semblait tout fait.

À la pause, contre toute attente, les Guinéens dominent le débat : 0-0.

Au retour des vestiaires, le scénario s’inverse. Le Hafia pousse, maintient la pression et exploite les failles adverses. Sur une action limpide, Mohamed Damaro sert Iyanga dans la surface, clairement accroché, mais l’arbitre ne bronche pas : penalty oublié.

Le Hafia insiste. Iyanga, en grande forme, s’infiltre à nouveau dans la défense, mais bute sur un gardien algérien impérial cet après-midi. Rebelote quelques minutes plus tard : même action, même issue.

Et comme souvent dans ces situations, la punition tombe. Sur une action anodine, les Algériens se projettent. Un premier tir est repoussé par le gardien guinéen, mais la reprise à ras de terre fait mouche : 1-0 à la 55ᵉ minute.

Le Hafia, contraint de se découvrir, tente de réagir. Mais le manque de concentration se paie cash. Sur un corner, Ibrahima Sory Camara dévie malencontreusement le ballon dans ses propres filets : 2-0 à la 67ᵉ minute.

Malgré tout, les hommes d’Adjaly Akdar n’abdiquent pas. Damaro rate un face-à-face, puis Moustapha Kouyaté, idéalement servi par Ibrahima Sory, manque l’immanquable à quelques mètres du but.

Au coup de sifflet final, le Hafia s’incline les armes à la main, victime de son manque de réalisme. Une élimination amère, la troisième consécutive à la porte de la phase de groupes d’une compétition interclubs de la CAF.

Lonceny Camara