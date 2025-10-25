ledjely
Accueil » Coupe CAF : le Hafia échoue encore aux portes de la phase de groupes
A la une

Coupe CAF : le Hafia échoue encore aux portes de la phase de groupes

Par LEDJELY.COM

Pour le match retour du dernier tour préliminaire de la Coupe CAF, le Hafia FC s’est déplacé en Algérie ce vendredi pour affronter le CR Belouzdad au stade Nelson Mandela. Le club guinéen s’est finalement incliné sur le score de 2 à 0.

Dans une ambiance électrique, le calcul était simple pour les Guinéens : s’imposer pour se qualifier, ou arracher un nul 1-1 synonyme de tirs au but.

Dès le coup d’envoi, les Algériens tentent d’imposer leur rythme et exercent une pression intense. Mais le Hafia, bien en place et vigilant, résiste sans céder. Après la tempête, les Vert et Blanc reprennent le contrôle. La “Babata” se montre menaçante, mais pèche dans la finition.

Première occasion : Allasane N’Diaye se montre remuant, mais sa remise est mal ajustée et finit en corner. Quelques instants plus tard, c’est encore lui qui manque le cadre alors que le but semblait tout fait.

À la pause, contre toute attente, les Guinéens dominent le débat : 0-0.

Au retour des vestiaires, le scénario s’inverse. Le Hafia pousse, maintient la pression et exploite les failles adverses.  Sur une action limpide, Mohamed Damaro sert Iyanga dans la surface, clairement accroché, mais l’arbitre ne bronche pas : penalty oublié.

Le Hafia insiste. Iyanga, en grande forme, s’infiltre à nouveau dans la défense, mais bute sur un gardien algérien impérial cet après-midi. Rebelote quelques minutes plus tard : même action, même issue.

Et comme souvent dans ces situations, la punition tombe. Sur une action anodine, les Algériens se projettent. Un premier tir est repoussé par le gardien guinéen, mais la reprise à ras de terre fait mouche : 1-0 à la 55ᵉ minute.

Le Hafia, contraint de se découvrir, tente de réagir. Mais le manque de concentration se paie cash. Sur un corner, Ibrahima Sory Camara dévie malencontreusement le ballon dans ses propres filets : 2-0 à la 67ᵉ minute.

Malgré tout, les hommes d’Adjaly Akdar n’abdiquent pas. Damaro rate un face-à-face, puis Moustapha Kouyaté, idéalement servi par Ibrahima Sory, manque l’immanquable à quelques mètres du but.

Au coup de sifflet final, le Hafia s’incline les armes à la main, victime de son manque de réalisme. Une élimination amère, la troisième consécutive à la porte de la phase de groupes d’une compétition interclubs de la CAF.

Lonceny Camara

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Kouriah : une importante quantité de drogues incinérée sous haute surveillance

LEDJELY.COM

Ligue des champions africaine et Coupe CAF : le Horoya et le Hafia accrochés

LEDJELY.COM

Élim. Mondial 2026 : le Syli et le Botswana se neutralisent

LEDJELY.COM

Nomination des secrétaires généraux : plusieurs cadres reconduits à leurs postes

LEDJELY.COM

Révolte contre Welly Mining à Siguiri : 60 interpellés, deux victimes et des dégâts massifs (parquet)

LEDJELY.COM

Tchad : quand l’héritage se confond au verrouillage démocratique

LEDJELY.COM
Chargement....