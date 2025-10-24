SOS Tayaki : un élan de solidarité pour améliorer l’accès aux soins des populations 

La Maison commune des Nations unies a abrité ce vendredi 24 octobre, le lancement officiel de l’initiative SOS Tayaki, une campagne de collecte de fonds destinée à renforcer les services de santé maternelle dans la localité de Tayaki, située dans une zone enclavée du pays. L’événement a réuni plusieurs acteurs institutionnels, associatifs et partenaires au développement, dont le Fonds des Nations unies pour la Population (UNFPA) et le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

Le lancement a débuté par une présentation de la situation que vivent les habitants de Tayaki, à travers un petit reportage vidéo retraçant le quotidien difficile des femmes et des enfants de cette localité enclavée. Les organisateurs ont rappelé que les habitants de Tayaki font face à un manque d’infrastructures sociales de base : pas de centre de santé, pas d’école fonctionnelle, et un accès limité à l’eau potable.

Ce moment de témoignages a permis de mieux comprendre l’origine et la motivation de l’initiative SOS Tayaki, née du désir d’apporter une réponse concrète aux problèmes d’accès aux soins dans cette communauté.

La directrice nationale de la santé, Dr Fadima Djenè Kaba, a procédé au lancement officiel de la campagne, marquant le geste par un don personnel d’un million de francs guinéens. Elle a salué cette initiative qu’elle qualifie de modèle d’engagement communautaire et de solidarité nationale.

« C’est une manière de montrer que nous pouvons compter sur nos propres efforts pour résoudre certains problèmes avant même de solliciter l’appui extérieur. En tant que ministère, nous allons relayer cette information pour encourager d’autres actions similaires », a-t-elle déclaré.

Fadima Kaba a salué cette initiative tout en soulignant la gravité de la situation.

« Le district Mayembgé au village de Tayaki est une communauté assez démunie, avec un accès très limité aux services de santé essentiels. Quand on voit les statistiques et qu’on sait que Tayaki relève de Conakry, le fait qu’il n’y ait aucune infrastructure de base pour la communauté mérite quand même réflexion. Mais je sais qu’il y a beaucoup d’efforts du gouvernement pour améliorer l’accès à ces services, et avec cet élan de solidarité, nous pourrons venir en aide à Tayaki. Je remercie l’UNFPA, mais aussi l’ABLOGUI, qui a fait le travail préalable pour montrer la situation de Tayaki », a-t-elle souligné.

La campagne SOS Tayaki vise à mobiliser environ 30 000 dollars d’ici la fin de 2025, afin d’équiper la case de santé déjà construite dans la localité et d’y déployer deux infirmières pour la prise en charge des femmes et des filles. L’objectif à long terme est d’atteindre 100 000 dollars pour garantir le fonctionnement du centre durant toute l’année 2026.

Présent à la cérémonie, Francesco Galtieri, représentant de l’UNFPA en Guinée, a salué la capacité de mobilisation de la société civile et de la diaspora guinéenne.

« Quand j’ai vu les élans de solidarité qui existent déjà ici, je me suis demandé s’il ne serait pas possible de canaliser cette énergie vers un projet concret de développement. L’idée de SOS Tayaki, c’est de transformer les petites contributions individuelles en un grand impact collectif », a-t-il expliqué.

Il a également invité le public à participer activement à la campagne à travers les plateformes de paiement digital, notamment via le code marchand Orange Money et le site de l’UNFPA Guinée.

Pour Toni Christelle vice présidente de l’ONG Mafubo Guinée, l’idée de cette campagne est née d’une scène bouleversante.

« Un jour, en passant à Tayaki, j’ai vu une femme enceinte de six mois, portant des bagages et marchant avec ses enfants. Elle m’a confié qu’elle vivait là-bas, dans des conditions très précaires. Nous avons décidé d’agir. Nous avons déjà construit une case de santé, mais il nous faut maintenant des infirmières et des kits médicaux », a-t-elle raconté.

La directrice nationale de la santé a conclu en réaffirmant l’engagement du ministère à soutenir la démarche.

« Ce projet doit servir de départ à d’autres campagnes du même type. Nous devons unir nos efforts pour améliorer l’accès aux soins dans toutes les communautés reculées du pays », a-t-elle affirmé.

L’événement s’est achevé sur une note d’espoir, avec un appel à poursuivre la mobilisation pour permettre à Tayaki de retrouver dignité et accès aux services essentiels.

M’Mah Cissé