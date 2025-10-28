Kankan : Vers une grève à l’Université Julius Nyerere

Quelques jours seulement après la reprise des cours dans les établissements d’enseignement supérieur, l’Université Julius Nyerere de Kankan pourrait connaître de nouvelles perturbations. En effet, la section locale du Syndicat National Autonome de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (SNAESURS) est montée au créneau ce mardi pour dénoncer plusieurs irrégularités au sein de l’institution.

Une grève générale est annoncée pour le 29 octobre 2025, pour protester contre le non-respect des engagements pris par le rectorat et les dysfonctionnements persistants observés à l’université.

Dans le document transmis à la presse, les enseignants dénoncent des manquements graves de la direction universitaire et du pool financier. Parmi les reproches figurent le manque de respect envers les travailleurs, la réalisation de travaux sans consultation préalable ni respect des procédures de passation de marchés, la coupure d’électricité et d’eau sur le campus depuis août, le non-paiement des frais de mission pour le séminaire de renforcement des capacités des dirigeants des institutions d’enseignement supérieur à Conakry, ainsi qu’une gestion jugée opaque des fonds de l’université.

Réunis en assemblée générale extraordinaire le 27 octobre, les enseignants-chercheurs ont décidé de lever la suspension du mot d’ordre de grève, obtenue après les accords signés le 11 avril 2025 sous la médiation de la CRDG.

« Les promesses n’ont pas été tenues », martèlent-ils, réclamant désormais des actions concrètes plutôt que des engagements de principe.

La section syndicale appelle l’ensemble des enseignants-chercheurs et travailleurs de l’université à observer une cessation totale de travail «de manière vigoureuse jusqu’à la satisfaction complète des points de revendication », souligne le communiqué.

Joint au téléphone, le secrétaire général adjoint de la section syndicale et signataire de l’avis, Moriba Kouyaté, dit attendre la journée du lendemain pour s’exprimer.

« Attendons demain mercredi, et nous nous exprimerons », a-t-il déclaré.

Depuis plusieurs mois déjà, des sources internes accusent ouvertement la gestion de l’université par l’équipe du Professeur Moustapha Sangaré. Pour l’heure, c’est le silence radio du côté de la direction de l’Université Julius Nyerere de Kankan.

Michel Yaradouno, depuis Kankan