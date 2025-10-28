ledjely
CRIEF : Amadou Damaro Camara retrouve la liberté

Le dernier président de l’Assemblée nationale sous l’ère Alpha Condé, en détention depuis le 06 avril 2022, a retrouvé la liberté ce mardi 28 octobre. Ce, parce qu’il a purgé la peine de trois ans et six mois de prison à laquelle il avait été condamné par la Cour de répression des infractions économiques et financières, le 22 mai dernier.

A la suite de la chute de l’ancien président, le 5 septembre 2021, d’importants dignitaires du régime dont Amadou Damaro Camara, Ibrahima Kossory Fofana, l’ancien PM, Dr. Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, avaient été conduits en détention, poursuivis pour détournement et enrichissement illicite.

