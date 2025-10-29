Hommage national à Elhadj Mamoudou Camara, Kountiguigbé de la Basse-Côte

Ce mercredi 29 octobre 2025, le Palais du Peuple de Conakry a vibré d’émotion et de recueillement. Dès les premières heures de la matinée, la foule affluait pour rendre un ultime hommage à Elhadj Mamoudou Camara, Kountiguigbé de la Basse-Côte, rappelé à Dieu le lundi 27 octobre. Une figure emblématique, respectée pour sa sagesse, son humilité et son engagement pour la cohésion sociale en Guinée.

Né à Kindia, âgé d’une soixantaine d’années, Elhadj Mamoudou Camara avait été officiellement intronisé Kountiguigbé de la Basse-Côte en février 2025, succédant à Elhadj Sekhouna Soumah.

Après la levée du corps à l’hôpital Sino-Guinéen à 8h, le cortège funèbre a pris la direction du Palais du Peuple, où un symposium d’hommage a débuté à 10h. Dans la grande salle des congrès, un silence solennel planait sur un public nombreux, composé de personnalités politiques, religieuses et coutumières venues de toutes les régions du pays.

Le Premier ministre, le ministre d’État, Général Amara Camara, plusieurs membres du gouvernement, ainsi que d’anciens ministres, des Kountiguis des autres régions et une forte délégation de la Basse, la Moyenne, la Haute Guinée et de la Guinée Forestière ont honoré de leur présence cet adieu national.

Les enfants, les proches, les disciples et les anciens apprenants du défunt étaient là, visiblement émus, serrant entre leurs mains des chapelets ou des portraits de celui qu’ils considèrent comme un père spirituel.

Tout au long de la cérémonie, les témoignages se sont enchaînés, mettant en lumière l’empreinte profonde laissée par Elhadj Mamoudou Camara.

Au nom du Conseil National de la Transition (CNT), Elhadj Abdoul Karim Dioubaté a livré un message émouvant.

« Au nom du CNT présente ses condoléances à tous Depuis qu’il a été nommé Kountiguigbé, certes il avait perdu la vue, mais il avait un grand cœur qui voyait tout. Vers 1975, nous avions postulé ensemble pour une bourse d’études à l’étranger. Année après année, il échouait, mais n’a jamais cessé d’essayer. Malgré ses deux épouses et ses enfants, il a poursuivi son rêve jusqu’à réussir. Cette persévérance résume tout l’homme qu’il était : courageux, déterminé et plein d’espérance », a-t-il indiqué.

Des anciens élèves, la voix brisée par l’émotion, ont également pris la parole. Certains en larmes, ont rappelé « sa patience, sa générosité, sa disponibilité à conseiller sans jamais juger ».

Le frère du défunt, Elhadj Moussa Camara, a parlé au nom de la famille.

« C’est une grande perte pour nous tous. Elhadj Mamoudou était un sage, un repère pour notre famille et pour la communauté. Nous remercions du fond du cœur toutes les autorités, amis et collaborateurs venus partager notre peine. Que Dieu nous aide à supporter cette épreuve », a-t-il souligné.

Les interventions se sont achevées sur une série de prières et de bénédictions dirigées par les sages religieux. Un long moment de recueillement a suivi, ponctué de douas, avant que les autorités et les proches ne défilent devant le cercueil, la main sur le cœur, pour lui rendre un dernier salut.

À l’issue du symposium, le corps du Kountiguigbé a été conduit à Kindia, sa ville natale, où il reposera désormais.

Père de famille, Elhadj Mamoudou Camara laisse derrière lui quatre épouses et plusieurs enfants, une grande famille unie dans la douleur mais fière de l’héritage moral et spirituel qu’il leur lègue.

Son départ laisse un vide immense dans la Basse-Côte, mais son souvenir demeurera gravé dans la mémoire collective comme celle d’un homme juste, humble et visionnaire.

M’Mah Cissé