GUECKÉDOU : une fillette de 8 ans meurt après une chute dans un puits

Un drame s’est produit ce mardi 28 octobre 2025 au quartier Sokoro, secteur Bandabengou, dans la commune urbaine de Guéckédou. Une élève de 3ᵉ année du primaire, âgée de seulement 8 ans, a trouvé la mort après une chute accidentelle dans un puits. La victime, du nom de Nana Sylla, puisait de l’eau lorsqu’elle a glissé.

Selon des témoins rencontrés à l’hôpital préfectoral, le puits ne disposait d’aucune protection adéquate.

« Elle était venue puiser de l’eau dans un puits dont l’alentour n’était pas bien protégé. C’est un bidon de 20 litres qui est placé là comme pissoir et c’est le poids du bidon qui l’a tirée au fond du puits. Par après, elle a été retirée du puits et conduite à l’hôpital. Du coup, on a informé la police et la gendarmerie ainsi que les autorités », a expliqué Michel Kondiano, un habitant du quartier.

À l’hôpital préfectoral, une source médicale a confirmé le décès.

« C’est un dépôt de corps que nous avons reçu. Après le diagnostic, nous avons reçu l’ordre de remettre le corps aux parents », a confié notre interlocutrice sous le sceau de l’anonymat.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com