Croissance portuaire et défis logistiques : le Port de Conakry à l’épreuve de son succès

Le Port de Conakry connaît une activité exceptionnelle depuis plusieurs semaines. Tirée par la hausse des échanges commerciaux et l’essor des grands projets nationaux, cette dynamique sans précédent témoigne de la vitalité économique du pays, tout en soulevant des défis logistiques majeurs.

Depuis plusieurs semaines, le Port de Conakry est en pleine effervescence. Le trafic maritime y a bondi de plus de 45 % selon les données du ministère des Transports — un record inédit depuis la modernisation du terminal à conteneurs. Cette croissance traduit la vigueur retrouvée de l’économie guinéenne, stimulée par l’augmentation des importations de biens d’équipement, de matériaux de construction et de produits de grande consommation nécessaires à la mise en œuvre de projets publics et privés d’envergure.

Le dynamisme du secteur minier, la multiplication des chantiers d’infrastructures, l’urbanisation rapide et l’ouverture du marché guinéen à de nouveaux partenaires commerciaux figurent parmi les principaux leviers de cette expansion.

Mais cet essor, s’il est prometteur, exerce aussi une pression croissante sur les capacités logistiques du port. Pour anticiper l’avenir, les autorités misent sur le lancement de la nouvelle extension du Port de Conakry, un projet structurant qui viendra, à moyen terme, renforcer les capacités d’accueil et d’exploitation du site.

Des mesures opérationnelles immédiates pour faire face à l’afflux

Face à cette montée d’activité, les acteurs portuaires du PAC ont rapidement déployé plusieurs actions concrètes pour maintenir la fluidité des opérations :

Installation d’une nouvelle grue sur le quai 10 afin d’accroître la capacité de manutention et réduire les délais de traitement des navires ;

Dragage d’entretien des profondeurs pour permettre l’accostage des navires de grand tirant d’eau ;

Révision du planning d’accostage et de rotation, pour optimiser la gestion des quais ;

Ouverture d’un parc provisoire pour les conteneurs vides, notamment sur un terrain proche de Camayenne, afin de désengorger les zones principales ;

Accélération du processus de récupération des conteneurs, accompagnée d’un appel pressant aux clients pour venir retirer plus rapidement leurs marchandises.

Ces initiatives s’appuient sur une mobilisation exceptionnelle de l’ensemble de la communauté portuaire, réunissant près de 100 personnes travaillant de concert pour fluidifier les opérations et maintenir la performance du terminal.

Un appel à la responsabilité collective

Conscientes que la performance portuaire repose sur l’efficacité de toute la chaîne logistique, les acteurs portuaires appellent à une mobilisation collective.

Importateurs, transitaires, compagnies maritimes et autorités sont invités à accélérer la récupération des conteneurs pleins et vides, car leur accumulation contribue directement à la congestion du port et à la lenteur des opérations.

La réussite de cette dynamique repose donc sur une coordination renforcée et un sens partagé de la responsabilité. Le Port de Conakry, véritable porte d’entrée économique du pays, se veut à la fois le reflet de la croissance guinéenne et le moteur d’une logistique plus moderne et performante.

Boubacar Sanso Barry