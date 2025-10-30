ledjely
Soutien au Général Doumbouya : le marché fermé à Sanoyah

Par LEDJELY.COM

Journée inhabituelle ce jeudi 30 octobre 2025 à Sanoyah. Le grand marché de la commune a tourné au ralenti, voire complètement à l’arrêt. Aucun commerce n’a ouvert ses portes. Boutiques, étals et magasins sont restés fermés, plongeant le centre commercial de la localité dans un calme inhabituel.

À l’origine de cette situation : une décision de la mairie, qui a décrété une journée de mobilisation en faveur de la candidature du président Mamadi Doumbouya. Les commerçants sommés de fermer les boutiques et magasins.

Sur place, seuls quelques vendeurs ambulants tentaient de tirer profit de la rare affluence. Les autres commerçants, eux, préféraient rester sur les lieux sans ouvrir, échangeant entre amis dans une ambiance de curiosité et d’attente.

Cette fermeture totale du marché a eu un effet inattendu : une circulation exceptionnellement fluide dans les artères habituellement bondées de la commune, mais une situation difficile pour certaines familles qui vivent du jour au lendemain.

Balla Yombouno

