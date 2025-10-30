PAC : Conakry Terminal réceptionne 31 camions pour désengorger les quais

Face à la crise qui paralyse depuis plusieurs jours le Port Autonome de Conakry (PAC), Conakry Terminal a réceptionné, dans la matinée de ce jeudi 30 octobre, 31 camions neufs au port sec de Kagbelen.

Ces véhicules, offerts par la direction générale de CFAO Mobile, visent à faciliter le transfert des conteneurs entre le port central et le port sec dans le cadre du plan de décongestion mis en place pour désengorger les installations portuaires.

Cette acquisition intervient dans un contexte de forte tension logistique, marqué par l’accumulation des conteneurs et les lenteurs dans le déchargement des marchandises. En apportant une flotte supplémentaire, Conakry Terminal entend fluidifier la circulation des biens et redonner de la respiration aux activités portuaires, essentielles pour l’économie nationale.

« Il faut déplacer les conteneurs qui sont en attente depuis trop longtemps sur le port de Conakry. Et pour ça, on a besoin de ces camions. Donc tous les réceptionnaires guinéens qui sont à l’extérieur de Conakry, tous les industriels, tous les opérateurs économiques qui sont à Dubréka, à Coyah, au-delà, à l’intérieur du pays, dans toute la Guinée, ça leur est quelquefois difficile de venir chercher leurs marchandises directement jusqu’au port. Il faut traverser toute la ville, il y a la circulation qu’on connaît, il y a toutes les difficultés qu’on peut rencontrer. Et donc, pour les opérateurs économiques qui sont à l’intérieur du pays, c’est beaucoup plus simple de venir chercher leur conteneur ici à Kagbelen plutôt que de rentrer jusqu’au port de Conakry », a déclaré Emmanuel Masson, Directeur général de Conakry Terminal.

Poursuivant, Emmanuel Masson ajoute : « Tous ces opérateurs économiques doivent pouvoir trouver leur conteneur à Kagbelen s’ils en ont besoin. Et donc, s’ils en ont besoin, on doit pouvoir leur transporter leur conteneur et le mettre à leur disposition à Kagbelen. Pour ça, aujourd’hui, on a besoin de ce renfort en camions. C’est la massification et le développement du transport de conteneurs et de la mise à disposition de conteneurs au port de Kagbelen. Vous avez vu que le site est par ailleurs en travaux. On est en train de faire de gros aménagements sur ce site. On en reparlera, et vous aurez l’occasion de revenir pour voir ces aménagements. Mais là, tout de suite, l’important, c’est de mettre en place la flotte de camions qui va permettre de faire les transferts ».

Le patron de Conakry Terminal a également souligné que cette initiative constitue un levier de création d’emplois et de professionnalisation.

« Ces 31 camions qui vont tourner 24 heures sur 24, il va falloir 120 chauffeurs pour les faire tourner. Et puis, il va falloir du monde autour pour s’assurer de l’entretien et de la bonne exécution du service. Donc, on est en train de créer pratiquement 150 emplois, qui vont professionnaliser le secteur. Les 120 chauffeurs ont suivi plusieurs semaines de formation pour qu’on soit absolument sûr que, quand les camions viennent sur la route, ils soient pilotés et conduits par des chauffeurs capables d’exécuter le travail en toute sécurité.

On ne veut absolument pas que nos camions créent des accidents ni qu’ils causent des morts. Nos chauffeurs sont donc très entraînés, et dès que les camions seront mis en route, ils seront conduits par des chauffeurs professionnalisés, capables d’exécuter leur mission convenablement, dans le respect de la sécurité des marchandises qui nous sont confiées, mais aussi de celle de notre environnement et des autres usagers de la route », a-t-il indiqué.

De son côté, le Directeur général de CFAO, Joël Langlat, s’est réjoui de la qualité du partenariat et de la performance des camions livrés.

« Nous validons le choix qui a été fait par Conakry Terminal d’aller dans cette voie. Ce sont des camions de qualité, très performants, qui apportent beaucoup de sécurité pour les usagers. Et nous allons aussi aller un cran en avant en participant à la formation de tous les chauffeurs qui vont utiliser ces camions, de manière à ce que, tout comme tu l’as dit, toutes ces conditions de sécurité soient réunies : des camions performants et sécurisés, et des chauffeurs qui puissent les utiliser de façon optimum », a-t-il soutenu.

Enfin, le Directeur des opérations et équipements, Mehdi Hareche, a mis l’accent sur la formation continue des chauffeurs et du personnel technique.

« C’est pour un transport spécial. Nous allons aussi accompagner la formation des 120 chauffeurs, pour la bonne conduite des tracteurs et la meilleure consommation de carburant. Nous allons également former des techniciens et des électriciens. Très heureux encore une fois pour cette première livraison », a-t-il souligné.

Aminata Camara