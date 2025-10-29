N’Zérékoré : des commerçants dénoncent la flambée des loyers, les autorités brisent le silence

Dans la matinée du mardi 28 octobre 2025, un mouvement de protestation des commerçants a secoué la ville de N’Zérékoré, paralysant plusieurs heures durant les activités commerciales. Les manifestants dénoncent « l’augmentation» des loyers et taxes des boutiques et magasins dans le grand centre de négoce de la ville. Pour se faire entendre, ils ont d’abord barricadé les rues avant de se rendre à la préfecture afin d’exprimer leur mécontentement.

Face à cette grogne, certains commerçants ont accusé le président de la délégation spéciale d’être à l’origine de la situation. Interrogé le mercredi 29 octobre, N’Yankoye Georges Oscar Lama, président de la délégation spéciale de N’Zérékoré, est revenu sur les faits.

À l’entame, il a précisé que « l’État a confié la gestion des marchés à la disposition des mairies selon les codes de collectivités. Comme pour dire que les frais des magasins et des boutiques doivent être payés à la commune. Mais malheureusement, comme d’habitude, la gestion était entre les commerçants et la chambre de commerce. Donc, ils ne payaient pas », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : «Depuis mon arrivée, j’ai cherché à mettre lumière sur cette gestion. Et c’est ce qui n’a pas marché, depuis le mois de mars jusqu’à maintenant. Parce qu’il y avait des autorités qui avaient leur intérêt dedans».

Un consensus a finalement été trouvé entre la chambre de commerce et la commune pour le paiement des loyers. Selon Georges Oscar Lama, il existe trois catégories de paiement.

«Les boutiques qui font face à la route payent 150.000 fg par mois, les boutiques de l’intérieur 100.000 fg, et les conteneurs 25.000 fg. Au cours de la négociation, la chambre de commerce nous a plaidé et on s’est convenu pour ne payer que les 4 mois pour toute l’année puisque ça été une année conjoncturelle. C’est ce qui fut arrêté avant que nos agents ne sortent sur le terrain et en commun accord avec bien sûr la chambre de commerce», a-t-il déclaré.

Le président de la délégation spéciale s’est dit surpris par la tournure des événements et a dénoncé les actions de «personnes mal intentionnées » qui ont tenté de semer la panique dans la ville.

« Il y a souvent des gens qui se voient au-dessus de la loi, donc ils ont refusé de payer. Nos agents ont seulement mis quelques cadenas, subitement les gens se sont révoltés. Parce que tout simplement ces jeunes étaient préparés pour ça. Ils sont venus caillasser ici à la commune», a-t-il expliqué.

Du côté de la chambre préfectorale de commerce, les responsables dénoncent, eux, une augmentation brutale des loyers.

«L’augmentation a dépassé la borne. Les gens qui payaient anciennement 300.000 fg par an, quand vous lui dites de payer 1.200.000 fg… Mettez-vous à sa place. Ça, c’est difficile », s’est lamenté Issiaka Bérété, trésorier préfectoral de la chambre de commerce.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré