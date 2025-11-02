Niagara : Elhadj Thierno Nouhou Diallo installé à la tête de l’association des ressortissants

Après son élection le 26 octobre dernier à la tête de l’Association des ressortissants de la sous-préfecture de Niagara, préfecture de Mamou, Elhadj Thierno Nouhou Diallo a été officiellement installé dans ses fonctions ce dimanche 2 novembre. La cérémonie, marquée par une ambiance conviviale et solennelle, a rassemblé une forte mobilisation de la communauté des ressortissants de Niagara ainsi que plusieurs cadres de l’administration.

Dans son discours, le représentant de la commission électorale, Boubacar Diallo, est revenu sur la transparence et le bon déroulement du processus qui ont conduit à l’élection du nouveau président.

De son côté, le président sortant, Elhadj Alpha Oumar Diallo a exprimé sa gratitude envers son équipe et les membres de l’association, tout en souhaitant plein succès à son successeur et à la nouvelle équipe dirigeante.

Prenant la parole, Elhadj Thierno Nouhou Diallo, élu pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, a décliné ses priorités axées sur le développement de Niagara, en mettant un accent particulier sur la solidarité communautaire et la promotion des initiatives locales.

«Mon programme pour les trois prochaines années s’articule autour de trois piliers principaux : l’Unité et la Solidarité, le Rayonnement Culturel et Social, et l’Appui au Développement», a-t-il indiqué.

Un programme qui est structuré comme suit :

Premièrement : c’est l’unité et Solidarité, il sera au Cœur de Notre Communauté

1-Création d’un Fonds Communautaire d’Urgence : Mise en place d’un mécanisme de solidarité rapide pour soutenir la communauté en cas des difficultés soudaines. Nous pouvons proposer par exemple de mettre un collège d’aide au développement, c’est-à-dire recruter 350 adhérents volontaires qui peuvent cotiser un (1) Million de franc guinéen (GNF) par an. Ce montant pourra financer nos écoles, routes, centres de santé et autres.

2-Organisation de Rencontres Régulières : Instaurer des réunions trimestrielles ouvertes à tous les ressortissants pour le débat, l’échange et la prise de décision collective.

3-Mise en place de Conseils de Sages/d’Aînés : Créer un organe consultatif pour bénéficier de l’expérience et de la sagesse des membres les plus âgés dans la résolution des conflits et l’orientation des actions.

Deuxièmement : Rayonnement Culturel et sportif

1-Festival annuel de la Communauté : Organiser un événement annuel d’envergure pour présenter notre richesse culturelle (la Gastronomie locale, sport, art) à la population de Niagara et renforcer les liens interculturels.

2-Programme de Mentorat pour la Jeunesse : Lancer un programme de jumelage entre les jeunes de la communauté et les professionnels établis pour faciliter l’intégration professionnelle et l’accès à l’emploi.

3-Ateliers d’Aide à l’Intégration : Proposer des sessions d’information régulières, des formations et appuie local.

Troisièmement un appui au Développement

1-Projets de Développement ciblés : Mettre en place et financer des micro-projets (santé, éducation, accès à l’eau) dans notre sous-préfecture, avec un mécanisme de suivi transparent.

2-Plateforme d’Investissement : Créer un réseau pour faciliter la mobilisation des ressources et des compétences des ressortissants souhaitant investir ou entreprendre dans notre communauté. Je fais allusion au collège d’aide

3-Partenariats Stratégiques : Développer des liens solides avec les autorités locales de Niagara et les organisations non gouvernementales pour maximiser les opportunités de financement et de collaboration.

Dans le cadre du Fonds communautaire d’urgence, il a annoncé une enveloppe symbolique de 10.000.000GNF.

La cérémonie s’est achevée dans une atmosphère de recueillement, par des prières et bénédictions en faveur de la paix et du développement de la Guinée.

