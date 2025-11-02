ledjely
Accueil » Où est passé Habib Marouane Camara ? Le cri du cœur de son épouse
Où est passé Habib Marouane Camara ? Le cri du cœur de son épouse

Par LEDJELY.COM

Alors que le monde célèbre ce 2 novembre la Journée internationale de la fin de l’impunité des crimes commis contre des journalistes, en Guinée, une question hante toujours les esprits : où est passé Habib Marouane Camara ?

Depuis bientôt un an, aucune nouvelle du journaliste, porté disparu dans des circonstances toujours non élucidées. Son épouse, Maria Diallo, vit depuis dans l’angoisse et l’incompréhension. En cette journée symbolique, elle a tenu à rappeler à la fois son désarroi et sa détermination à connaître la vérité.

« Où est Habib Marouane Camara ? Où est-ce qu’il est détenu ? Par qui ? Comment ? », s’interroge-t-elle, la voix empreinte d’émotion.

« Bientôt une année ! Nous sommes toujours sans nouvelle de lui. En cette date du 2 novembre, j’aimerais rappeler à la communauté nationale et internationale que mon mari reste introuvable. Nous ne sommes toujours pas situés sur son cas. Des jours sans lui, des nuits sans lui, des moments forts sans lui… », a-t-elle souligné.

La disparition de Habib Marouane Camara, journaliste reconnu pour ses prises de position courageuses, met en lumière les risques que courent encore les professionnels des médias dans l’exercice de leur métier.

Et Maria Diallo de conclure avec foi et résilience :

« Alors, est-ce réellement la fin de cette impunité que l’on célèbre aujourd’hui ? Pour l’instant, je reste convaincue d’une seule chose : tant que faire se peut, je ne m’avouerai jamais vaincue. Certes, le plus dur est passé, mais je suis convaincue qu’un jour, l’histoire se dira. Force reste celle divine, pas celle de l’être humain. Inchallah ».

En cette journée où le monde appelle à protéger la liberté, le silence autour du cas d’Habib Marouane Camara résonne comme une plaie ouverte dans le paysage médiatique guinéen.

