Vers une nouvelle grève dans le secteur de l’Éducation ?

L’intersyndicale de l’Éducation (FSPE, SLECG et SNE) a déposé un préavis de grève nationale, dénonçant le refus du Gouvernement d’engager des négociations malgré une plateforme revendicative déposée depuis septembre 2025. Les syndicats reprochent aussi le non-respect des engagements envers les enseignants contractuels. Tout en invoquant les conventions de l’OIT, ils appellent les autorités à ouvrir rapidement le dialogue pour préserver la paix sociale.

Ci-dessous, le préavis de grève :

