ledjely
Accueil » Vers une nouvelle grève dans le secteur de l’Éducation ?
A la une

Vers une nouvelle grève dans le secteur de l’Éducation ?

Par LEDJELY.COM

L’intersyndicale de l’Éducation (FSPE, SLECG et SNE) a déposé un préavis de grève nationale, dénonçant le refus du Gouvernement d’engager des négociations malgré une plateforme revendicative déposée depuis septembre 2025. Les syndicats reprochent aussi le non-respect des engagements envers les enseignants contractuels. Tout en invoquant les conventions de l’OIT, ils appellent les autorités à ouvrir rapidement le dialogue pour préserver la paix sociale.

Ci-dessous, le préavis de grève : 

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Université de Kankan : le mot d’ordre de grève se fait sentir 

LEDJELY.COM

Vol présumé de 15 000 dollars : le parquet se prononce sur le cas Telly Oury Diallo 

LEDJELY.COM

Attaque rebelle à Gueckédou : « une de mes cousines s’est faite engrosser par un chef rebelle » (témoignage)

LEDJELY.COM

Kouriah : une importante quantité de drogues incinérée sous haute surveillance

LEDJELY.COM

Ligue des champions africaine et Coupe CAF : le Horoya et le Hafia accrochés

LEDJELY.COM

Élim. Mondial 2026 : le Syli et le Botswana se neutralisent

LEDJELY.COM
Chargement....