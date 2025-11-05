ledjely
Accueil » Conakry Terminal renforce son parc avec sept nouveaux engins de manutention
Conakry Terminal renforce son parc avec sept nouveaux engins de manutention

Par LEDJELY.COM

Dans le cadre de sa politique de modernisation et de décongestion du Port autonome de Conakry, Conakry Terminal a réceptionné, ce 5 novembre 2025, sept nouveaux stackers, des engins de manutention destinés à renforcer ses capacités opérationnelles.

Parmi ces nouveaux équipements, cinq sont conçus pour la manutention de conteneurs chargés jusqu’à 45 tonnes, tandis que deux autres serviront aux conteneurs de 10 à 16 tonnes. Cette acquisition s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par l’entreprise pour fluidifier le trafic portuaire et améliorer la productivité sur le terminal à conteneurs.

Lors de la cérémonie officielle de remise des clés, Fodé Diaouné, chargé de communication de Conakry Terminal, a salué cette nouvelle étape dans le processus de modernisation du port.

« La fois dernière, on était ensemble à Kagbelen pour la réception de 31 camions. Aujourd’hui, nous recevons sept nouveaux engins de manutention de parc, ce qui renforce davantage notre capacité opérationnelle. Ces équipements permettront d’accélérer les cadences de manutention et s’inscrivent dans le cadre des solutions d’urgence mises en œuvre pour la décongestion du port », a-t-il déclaré.

De son côté, Patrick Zebehi, directeur d’exploitation de Conakry Terminal, a souligné l’importance stratégique de cette acquisition.

« Le nouveau matériel que nous venons de recevoir s’inscrit dans la politique de décongestion du terminal à conteneurs. L’économie guinéenne est en plein essor, et Conakry Terminal contribue activement à cet élan. Après l’arrivée récente d’une nouvelle grue pour renforcer la capacité de manutention au quai, ces sept engins de parc viennent accroître nos performances opérationnelles et améliorer la satisfaction de notre clientèle », a-t-il affirmé.

Grâce à ces nouveaux équipements, Conakry Terminal espère réduire significativement les délais de traitement des conteneurs et fluidifier les opérations logistiques, contribuant ainsi à la compétitivité du Port autonome de Conakry.

Thierno Amadou Diallo

