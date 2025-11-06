Port de Conakry : de la crise à la relance, les acteurs passent à l’action

Trois semaines après la mise en œuvre du plan d’urgence de sortie de crise au port autonome de Conakry, les autorités portuaires, les concessionnaires, les opérateurs économiques et les partenaires institutionnels se sont réunis, ce jeudi 6 novembre 2025 dans un réceptif hôtelier de la place, lors d’un atelier d’information destiné à présenter les actions engagées et les résultats obtenus.

L’objectif est clair : décongestionner le port, fluidifier la circulation des marchandises et renforcer la compétitivité de la principale porte d’entrée économique de la Guinée.

Le directeur général du port autonome de Conakry, Boubacar Biro Diallo, a rappelé l’importance de cette rencontre, initiée avec l’appui du ministère des Transports et du ministère du Commerce.

« Nous avons jugé nécessaire de faire appel à tous les partenaires pour expliquer ce qui a été fait ces trois dernières semaines, les avancées enregistrées et les défis qui persistent », a-t-il déclaré.

Parmi les actions entreprises figurent l’augmentation des cadences de déchargement, la création d’espaces temporaires de stockage pour les conteneurs vides, l’amélioration de la circulation des camions, ainsi que la coordination entre les différents acteurs de la chaîne logistique.

Toutefois, Boubacar Biro Diallo a reconnu la persistance de certains défis, notamment la circulation dans la presqu’île de Kaloum et la gestion des marchandises sensibles pendant la saison des pluies.

« Nous devons anticiper et mieux organiser les importations pendant la saison des pluies, afin d’éviter les blocages liés aux denrées non déchargeables sous la pluie, comme le riz ou le blé », a-t-il ajouté.

De son côté, Emmanuel Masson, directeur général de Conakry Terminal, concessionnaire de l’activité conteneurs et véhicules, a salué les progrès réalisés tout en soulignant la croissance exceptionnelle du trafic.

« L’activité au terminal conteneur a augmenté beaucoup plus vite que prévu. Cela montre que la politique économique actuelle porte ses fruits », a-t-il indiqué.

Grâce à la réhabilitation des routes et à la connexion des grandes villes du pays au port de Conakry, le bassin d’activité du port s’étend désormais à l’ensemble du territoire national, soit plus de 15 millions d’habitants.

Conakry Terminal a multiplié les investissements : acquisition de nouvelles grues et portiques, recrutement de chauffeurs et d’opérateurs, et extension des zones d’entreposage.

Le concessionnaire a également présenté le projet du port sec de Kagbélén, destiné à désengorger le terminal principal en offrant un deuxième point de livraison pour les marchandises destinées à l’intérieur du pays.

« En dédoublant les points de livraison, nous réduisons le temps d’attente des camions et fluidifions le circuit logistique », a précisé Masson, tout en confirmant le lancement des travaux d’extension du terminal, qui se poursuivront jusqu’en 2028.

Le directeur général d’Alport Conakry, Ousmane Savané, a, pour sa part, mis en avant les efforts de son institution pour répondre à la crise.

« Face à la hausse du nombre de navires, nous avons construit de nouveaux entrepôts et élargi les zones de stationnement des camions », a-t-il expliqué.

Alport a fixé des cadences minimales de déchargement pour les différents types de navires : 15 000 tonnes pour les clinkers, entre 3 000 et 4 500 tonnes pour le riz, et un délai maximal de 72 heures à 10 jours selon la nature de la cargaison.

Ces mesures visent à accélérer la rotation des navires et à limiter les coûts liés aux retards d’accostage.

« Nous faisons face à une croissance de 35 % du trafic, imprévisible mais positive pour notre économie », a-t-il ajouté.

Le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat, a salué les efforts conjoints de tous les acteurs et évoqué une « crise positive » liée à la vitalité du port.

Il a toutefois insisté sur la nécessité d’augmenter la rotation des camions, d’étendre les heures d’exploitation à 24h/24, et de développer les infrastructures pour les conteneurs frigorifiques.

« Nous devons aussi penser à l’avenir : utiliser les ports de Kamsar, Moribaya ou Kolaboui comme ports commerciaux secondaires pour alléger la pression sur Conakry », a-t-il proposé.

Tous les intervenants s’accordent à dire que la crise actuelle marque un tournant structurel pour le port de Conakry.

Les travaux d’extension, la mise en place de nouvelles zones logistiques et la coordination renforcée entre les acteurs devraient permettre d’assurer une sortie durable de la crise et de consolider la place du port dans l’économie nationale.

Thierno Amadou Diallo