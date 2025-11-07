ledjely
Luanda : l’ancien président Alpha Condé honoré lors des 50 ans de l’indépendance de l’Angola

Par LEDJELY.COM

En marge des festivités marquant le cinquantenaire de l’indépendance de l’Angola, l’ancien président guinéen Alpha Condé a été distingué ce jeudi 6 novembre 2025 à Luanda par le chef de l’État angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço.

La cérémonie, tenue dans un Hôtel de Luanda, a rassemblé plusieurs dirigeants africains et invités de marque venus célébrer l’événement. À cette occasion, le Professeur Alpha Condé a reçu la Médaille du 50ᵉ anniversaire de l’indépendance Classe d’Honneur, une distinction rare décernée à des personnalités ayant œuvré pour la coopération régionale et le rayonnement de l’Afrique.

Le gouvernement angolais a, à travers cette distinction, voulu rendre hommage à des figures africaines et internationales ayant contribué à renforcer les liens d’amitié et de solidarité avec l’Angola.

Cette décoration symbolise la mémoire du combat pour la liberté du peuple angolais, ainsi que la reconnaissance envers ses partenaires historiques qui ont soutenu son parcours d’émancipation et de développement.

