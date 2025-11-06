Abdoulaye Kourouma : « Dans ma vie, je n’ai jamais consommé d’alcool, ni fumé »

L’honorable Abdoulaye Kourouma, président du Parti RRD et candidat à l’élection présidentielle de 2020, est également en lice pour celle du 28 décembre 2025. Comme d’autres candidats, il a passé son test médical ce jeudi 6 novembre 2025 devant le collège médical désigné à cet effet. Une visite médicale que le leader du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD) dit avoir particulièrement appréciée.

« Ça s’est très bien passé. Ce qu’il faut retenir, c’est que nous avons été candidats en 2020, mais cette fois-ci, je crois que les choses se sont améliorées à plusieurs niveaux. Il y a du professionnalisme, et beaucoup de changements ont été apportés, contrairement à 2020. Il faut passer devant les neurologues, les psychiatres… En tout cas, il y a eu beaucoup d’améliorations. J’espère que ce sont des candidats en bonne santé qui sont en train de compétir », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Abdoulaye Kourouma se dit confiant quant à son état de santé : « Je pense que oui, parce que je ne suis sous aucun traitement. Toutes les questions qui ont été posées lors de la visite médicale ne me concernent pas, puisque je n’ai jamais souffert de ces maladies. Mais je laisse cela à la discrétion des médecins, puisque ce sont eux qui détiennent les résultats. À mon niveau, personnellement, je ne ressens rien d’anormal ni de préoccupant. Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Je le répète : je ne suis sous aucun traitement. D’ailleurs, je ne bois pas et je ne fume pas. Dans ma vie, je n’ai jamais consommé d’alcool, ni fumé. Donc tout repose sur le cœur, la tension et le cerveau. Je me considère vraiment en très bonne santé, prêt pour la suite du processus médical ».

