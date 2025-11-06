ledjely
Accueil » Abdoulaye Kourouma : « Dans ma vie, je n’ai jamais consommé d’alcool, ni fumé »
ActualitésGuinéePolitiqueSociété

Abdoulaye Kourouma : « Dans ma vie, je n’ai jamais consommé d’alcool, ni fumé »

Par LEDJELY.COM

L’honorable Abdoulaye Kourouma, président du Parti RRD et candidat à l’élection présidentielle de 2020, est également en lice pour celle du 28 décembre 2025. Comme d’autres candidats, il a passé son test médical ce jeudi 6 novembre 2025 devant le collège médical désigné à cet effet. Une visite médicale que le leader du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD) dit avoir particulièrement appréciée.

« Ça s’est très bien passé. Ce qu’il faut retenir, c’est que nous avons été candidats en 2020, mais cette fois-ci, je crois que les choses se sont améliorées à plusieurs niveaux. Il y a du professionnalisme, et beaucoup de changements ont été apportés, contrairement à 2020. Il faut passer devant les neurologues, les psychiatres… En tout cas, il y a eu beaucoup d’améliorations. J’espère que ce sont des candidats en bonne santé qui sont en train de compétir », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Abdoulaye Kourouma se dit confiant quant à son état de santé : « Je pense que oui, parce que je ne suis sous aucun traitement. Toutes les questions qui ont été posées lors de la visite médicale ne me concernent pas, puisque je n’ai jamais souffert de ces maladies. Mais je laisse cela à la discrétion des médecins, puisque ce sont eux qui détiennent les résultats. À mon niveau, personnellement, je ne ressens rien d’anormal ni de préoccupant. Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Je le répète : je ne suis sous aucun traitement. D’ailleurs, je ne bois pas et je ne fume pas. Dans ma vie, je n’ai jamais consommé d’alcool, ni fumé. Donc tout repose sur le cœur, la tension et le cerveau. Je me considère vraiment en très bonne santé, prêt pour la suite du processus médical ».

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Amadou Kindel Diallo, après sa visite médicale : « apte à diriger cette nation »

LEDJELY.COM

Michel Pépé Balamou prévient : « Le jour où l’intersyndicale de l’éducation dira qu’il n’y a pas cours, c’est le pays qui va s’arrêter »

LEDJELY.COM

Petit Tonton, l’homme qui redonne vie aux veillées guinéennes (Interview)

LEDJELY.COM

La SOGUIPAH S.A. et la Banque Islamique de Guinée scellent un partenariat stratégique

LEDJELY.COM

Conakry Terminal renforce son parc avec sept nouveaux engins de manutention

LEDJELY.COM

Vers une nouvelle grève dans le secteur de l’Éducation ?

LEDJELY.COM
Chargement....