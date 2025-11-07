Alpha Condé assume-t-il enfin son statut d’ancien président ?

L’ancien président guinéen, Alpha Condé, a fait une rare apparition publique ce mercredi 6 novembre 2025 à Luanda, à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance de l’Angola. Lors de cette cérémonie, il a reçu la Médaille du 50ᵉ anniversaire de l’indépendance, Classe d’Honneur, une distinction prestigieuse décernée à des personnalités africaines ayant œuvré pour la coopération régionale et le rayonnement du continent. Mais au-delà des honneurs et des sourires officiels, une question se pose : Alpha Condé aurait-il enfin accepté son statut d’ancien président de la République de Guinée ?

Depuis sa chute le 5 septembre 2021, à la suite du coup d’État militaire mené par Mamadi Doumbouya, qu’il avait lui-même nommé à la tête des forces spéciales, l’ex-chef d’État vit en exil, principalement en Turquie. Pendant longtemps, il s’est refusé à reconnaître cette nouvelle réalité, se présentant encore, dans ses rares messages publics, comme le « Président de la République de Guinée », signe clair de son refus d’abdication.

Or, sa présence à Luanda, sobre et sans aucune déclaration politique, pourrait marquer un tournant : celui d’un homme qui, après avoir incarné le pouvoir pendant plus d’une décennie, semble désormais s’ouvrir à un nouveau rôle, celui d’ancien chef d’État africain honoré, mais écarté du pouvoir. Comme il a été ainsi reconnu (ancien président) à Luanda.

Depuis sa destitution, Alpha Condé traverse un désert politique. Ses plus fidèles lieutenants sont aujourd’hui divisés : certains croupissent en prison, d’autres ont rallié le pouvoir en place, tandis qu’une frange de son parti, le RPG Arc-en-ciel, peine à maintenir une ligne cohérente.

Longtemps couronné par son passé d’opposant historique, l’ancien président semble désormais coupé de ses bases et de la réalité politique guinéenne. Toutefois, le contexte actuel ne lui laisse guère le choix.

Ce déplacement à Luanda, l’un des rares depuis sa chute, revêt donc un symbole fort : celui d’un homme qui tente de retrouver une place dans la diplomatie africaine, à défaut d’un rôle sur la scène politique nationale.

Avant son ascension à la tête de la Guinée, Alpha Condé fut un militant panafricaniste engagé. Ancien président de la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF), il fut une voix influente de la jeunesse africaine contre les régimes autoritaires postcoloniaux, y compris celui de Sékou Touré.

Élu président en 2010, il incarnait alors l’espoir d’une alternance démocratique tant attendue, avant que son troisième mandat controversé ne vienne ternir son héritage politique. Aujourd’hui, honoré à Luanda mais silencieux sur la scène guinéenne, est-il prêt à tourner la page ?

Même s’il n’y a encore aucune démarche officielle de la part des autorités guinéennes, en vue d’une réconciliation avec celui qui, durant un demi-siècle, aura été le héros de son fief politique de la Haute Guinée, il n’en demeure pas moins que les dirigeants guinéens ne verraient pas d’un mauvais œil un infléchissement de la position jusque-là rigide de l’ancien président. Parce qu’Alpha Condé, même isolé et coupé tout aussi bien de ses lieutenants au sein du RPG que de ses très fidèles militants, demeure un symbole dont l’ombre pourrait toujours hanter les nuits de ceux qui sont aujourd’hui aux manettes du pays.

N’Famoussa Siby