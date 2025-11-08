ledjely
Accueil » Démarrage de l’exploitation de Simandou : pas de travail le mardi prochain
Démarrage de l’exploitation de Simandou : pas de travail le mardi prochain

Par LEDJELY.COM

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi 8 novembre 2025, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a annoncé que le mardi 11 novembre 2025 sera exceptionnellement déclaré férié, chômé et payé sur l’ensemble du territoire national. Cette décision s’inscrit dans le cadre du lancement officiel de l’exploitation du projet Simandou, présenté comme une étape majeure de transformation économique pour la Guinée.

Selon le ministre, cette initiative revêt une portée historique, symbolisant un partenariat stratégique destiné à stimuler un développement économique inclusif et durable. Le lancement de ce projet, qui suscite un vif enthousiasme au sein de la population et des acteurs économiques, est perçu comme un signal fort de modernisation et de prospérité pour le pays.

