Présidentielle 2025 : la Cour suprême fait le tri, neuf candidats en lice 

La Cour suprême a rendu publique, ce samedi 8 novembre 2025, la liste provisoire des candidats retenus pour l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Sur un total de cinquante et un (51) dossiers déposés, seuls neuf (9) candidats ont été jugés conformes aux exigences électorales.

Selon la haute juridiction, quatre candidats se sont désistés volontairement, tandis que trente-huit (38) dossiers ont été déclarés irrecevables pour défaut de pièces complémentaires ou pour non-conformité administrative. Parmi les candidats retenus figurent deux indépendants et une seule femme, traduisant une faible représentativité féminine dans la course à la magistrature suprême.

Liste provisoire des candidats retenus :

Abdoulaye Yéro Baldé

Makalé Camara

Ibrahim Abé Sylla

Faya Lansana Milimouno

Abdoulaye Kourouma

Mohamed Nabé

Elhadj Ansoumane Keïta

Mamadi Doumbouya

Mohamed Chérif Tounkara

La Cour suprême a précisé que cette liste reste provisoire. Les candidats dont les dossiers ont été jugés irrecevables disposent d’un délai de soixante-douze (72) heures pour introduire un recours.

Thierno Amadou Diallo