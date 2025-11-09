Présidentielle 2025 : Abdoulaye Yéro Baldé veut tourner la page

Le président du Front Démocratique de Guinée (FRONDEG), Abdoulaye Yéro Baldé, a réagi ce samedi à la décision de la Cour suprême validant sa candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Dans un message adressé à ses compatriotes, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur appelle les Guinéens à s’unir autour d’un projet d’« alternative crédible » pour transformer durablement le pays.

Ci-dessous, son message :

Guinéennes,

Guinéens,

Chers compatriotes,

La cour suprême vient de déclarer officiellement ma candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Avec le Front Démocratique de Guinée, nous nous présentons à vos suffrages pour bâtir ensemble l’alternative dont notre pays a besoin pour amorcer une profonde transformation politique, sociale et économique créant de meilleures conditions de vie pour nos concitoyens.

Nous portons la volonté d’une rupture avec les pratiques du passé et souhaitons œuvrer avec l’ensemble des forces vives de notre nation à l’instauration d’une gouvernance démocratique vertueuse et inclusive au service de notre pays et de nos concitoyens.

Au cours de la campagne électorale qui débutera dans les prochains jours, nous aurons l’occasion d’expliquer plus amplement notre vision, nos idées et notre programme pour une Guinée qui renoue avec sa fierté et se tourne résolument vers le progrès.

Nous avons pleinement foi en notre pays,

Nous avons foi à ses filles et fils ainsi qu’à leurs capacités à transformer positivement la Guinée, pour nous, et pour les générations futures.

Nous vous invitons à nous rejoindre au FRONDEG pour bâtir ensemble l’alternative crédible dont notre pays a besoin pour se transformer durablement.

Chaque ressource, chaque compétence, chacun et chacune de vous est important pour accomplir la vision commune que nous portons : celle d’un peuple et d’un pays fiers, justes et solidaires qui demeurent unis par le travail.

Rejoignez-nous !