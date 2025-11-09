Présidentielle 2025 : Mory Kaba promet un recours après le rejet de sa candidature

Suite au rejet provisoire de sa candidature par la Cour suprême, le président de l’Alliance pour une Guinée Nouvelle (AGN), Mory Kaba, a réagi à travers un message empreint d’espoir et de détermination. Dans ce communiqué, il réaffirme son engagement à poursuivre le combat politique par les voies légales et invite ses partisans à garder foi en la justice et en l’avenir de la Guinée.

«Rien n’est perdu, rien n’est fini ». C’est en ces mots que Mory Kaba, président de l’Alliance pour une Guinée Nouvelle (AGN), a ouvert son message à ses militants, après la décision de la Cour suprême déclarant provisoirement irrecevable sa candidature à la présidentielle du 28 décembre 2025.

Dans un ton déterminé, le leader de l’AGN assure que son parti « empruntera toutes les voies légales et républicaines » pour faire valoir son droit à participer au scrutin. « Nous déposerons notre recours auprès de la Cour suprême afin que notre droit soit pleinement respecté », a-t-il indiqué, affichant sa confiance dans les institutions du pays.

Pour Mory Kaba, cette étape ne marque pas la fin d’un parcours, mais bien « le commencement d’une nouvelle bataille politique ». Il appelle ses militants à la résilience et à l’unité autour de l’idéal d’une « Guinée juste, libre et unie ».

« Rien ne nous détournera de notre objectif. Rien ne nous fera renoncer à notre devoir envers la Nation », a-t-il martelé, tout en saluant la détermination du peuple guinéen à construire un avenir meilleur.

« Ensemble, main dans la main, avançons avec dignité et détermination vers une Guinée nouvelle », conclut-il.

Siby